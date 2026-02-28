Slušaj vest

Srbija bira predstavnika za Evroviziju, a atmosfera u studiju RTS veće je uzavrela. U jednom trenutku dok je voditelj Stefan Popović razgovarao sa takmičarima, čulo se pucanje stakla.

Voditelj nije mogao da ne reaguje kada je puklo, pa je prekinuo vođenje programa i rekao - dobro je počelo, da nazdravimo u to ime!

Sva dešavanja iz velikog finala PZE 2026 možete pratiti u našem lajv blogu.

Anketa Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026? Brat Pelin - Fräulein 21.97% Zejna - Jugoslavija 19.98% Jack Lupino - Adrenalin 16.8% Lavina - Kraj mene 16.68% Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom 7.53% Zona - Čairi 4.67% Kosmos trip - Sve je u redu 3.36% Lores - Unseen 2.18% Iva Grujin - Otkrivam sebe 1.49% Ana Mašulović - Zavoli me 1.31% Mirna - Omaja 1.24% Yanx - Srušio si sve 0.93% GemiNNi - Metar sreće 0.93% Lu-ka - Veruj 0.93%

Šta nas očekuje večeras?

Imaćemo prilike da tokom večeri čujemo 14 takmičara koji se u velikom finalu bore za svoju kartu za Beč gde će se od 12. do 16. maja održati Evrovizija.

Ovako izgledaju voditelji u velikom finalu:

Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.

Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.