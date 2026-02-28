Slušaj vest

Srbija bira predstavnika za Evroviziju, a atmosfera u studiju RTS veće je uzavrela. U jednom trenutku dok je voditelj Stefan Popović razgovarao sa takmičarima, čulo se pucanje stakla.

Voditelj nije mogao da ne reaguje kada je puklo, pa je prekinuo vođenje programa i rekao - dobro je počelo, da nazdravimo u to ime!

Sva dešavanja iz velikog finala PZE 2026 možete pratiti u našem lajv blogu.

Anketa

Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026?

Šta nas očekuje večeras?

Imaćemo prilike da tokom večeri čujemo 14 takmičara koji se u velikom finalu bore za svoju kartu za Beč gde će se od 12. do 16. maja održati Evrovizija.

Ovako izgledaju voditelji u velikom finalu:

Voditelji u finalu PZE 2026 Foto: Printskrin RTS, RTS Printscreen

Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.

Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.

Ne propustitePop kulturaVoditeljski trio u finalu PZE kao sa modne piste: Elegancija od koje zastaje dah!
Screenshot 2026-02-28 210204.png
Pop kulturaFinale PZE 2026: Harem Girls i Ivana Krunić bukvalno zapalile scenu, Brat Pelin svadbom odmah zagrejao atmosferu
Haremke
Pop kulturaOvo je redosled nastupa u finalu PZE 2026: Neko od njih će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Beču
Kristina Radenković i Dragana Kosjerina na PZE 2026
Pop kulturaSlavio rođendan u Beču pa se prijavio na PZE: Užički influenser oduševio sve sinoć, evo ko je on

Beli Preletačević se nada da će bar 5% njegovih glasača na izvorima glasati u finalu PZE 2026 Izvor: Kurir