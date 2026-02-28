Usred finala PZE nešto puklo u studiju: Voditelj odmah reagovao
Srbija bira predstavnika za Evroviziju, a atmosfera u studiju RTS veće je uzavrela. U jednom trenutku dok je voditelj Stefan Popović razgovarao sa takmičarima, čulo se pucanje stakla.
Voditelj nije mogao da ne reaguje kada je puklo, pa je prekinuo vođenje programa i rekao - dobro je počelo, da nazdravimo u to ime!
Šta nas očekuje večeras?
Imaćemo prilike da tokom večeri čujemo 14 takmičara koji se u velikom finalu bore za svoju kartu za Beč gde će se od 12. do 16. maja održati Evrovizija.
Ovako izgledaju voditelji u velikom finalu:
Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.
Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.