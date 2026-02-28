Slušaj vest

Srbija večeras bira predstavnika za Evroviziju, a veliko finale PZE možete pratiti na RTS kao i našem blogu. Atmosfera među takmičarima je odlična što pokazuju i dešavanja u grin rumu.

Naime, nakon što su publici još jednom predstavili svoje pesme, učesnici su se opustili iza scene u popularnom grin rumu gde su međusobno delili utiske ali i dobru energiju. 

Iva Grujin poklonila grupi Harem Girls kutiju ćevapa Foto: RTS Printscreen

Tako je Iva Grujin odlučila da udeli poseban poklon Harem girls. Ona je držala srebrnu kutiju obliku srca i otišla do separe gde su bile Haremke. Uživo u programu zajedno su otvorile kutiju, a u njoj su u foliji bili upakovani ćevapi.

Ovo je naišlo na opšte oduševljenje posebno jer su članice grupe sve vreme jele ovu poslasticu sa roštilja.

Sanja Vučić otvarorila je  finalno veče
Nastup Sanje Vučić otvara finale PZE. Sanja nas je podsetila na pesmu Lis Asije "Refrain", koja je pobedila na prvom takmičenju Pesma Evrovizije u Luganu u Švajcarskoj 1956. godine.

Sanja Vučić na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Šta nas očekuje u nastavku večeri

Imaćemo prilike da tokom večeri čujemo 14 takmičara koji se u velikom finalu bore za svoju kartu za Beč gde će se od 12. do 16. maja održati Evrovizija.

Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.

Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.

