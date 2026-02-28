Slušaj vest

Harem girls i ove godine nastupaju na Pesmi za Evroviziju i nadaju se da pobedi te da će imati priliku da predstavljaju Srbiju u Beču od 12. do 16. maja kada se održava Evrovizija.

Harem Girls i Ivana Krunić na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

One su pred nastup u finalu otkrile pojedinosti o svojoj numeri ali i šta se dešavalo u polufinalnoj večeri dok su čekale proglašenje finalista.

Kako su rekle za Kurir, doživele su veliki stres jer su prozvane poslednje u polufinalu. Svoj veoma efektan nastup posvećuju ljudima koji rade na građevini u Beču.

Šta su još Haremke poručile pogledajte u videu:

Harem Girls se nadaju pobedi na PZE Izvor: Kurir

 Sva dešavanja u finalnoj večeri možete pratiti u našem blogu. 

Šta nas očekuje u nastavku večeri

Imaćemo prilike da tokom večeri čujemo 14 takmičara koji se u velikom finalu bore za svoju kartu za Beč gde će se od 12. do 16. maja održati Evrovizija.

Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.

Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.

Beli Preletačević se nada da će bar 5% njegovih glasača na izvorima glasati u finalu PZE 2026 Izvor: Kurir