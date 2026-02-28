"Nastup posvećujemo radnicima na građevini u Beču": Haremke otkrile šta se desilo u polufinalnoj večeri "Doživele smo stres"
Harem girls i ove godine nastupaju na Pesmi za Evroviziju i nadaju se da pobedi te da će imati priliku da predstavljaju Srbiju u Beču od 12. do 16. maja kada se održava Evrovizija.
One su pred nastup u finalu otkrile pojedinosti o svojoj numeri ali i šta se dešavalo u polufinalnoj večeri dok su čekale proglašenje finalista.
Kako su rekle za Kurir, doživele su veliki stres jer su prozvane poslednje u polufinalu. Svoj veoma efektan nastup posvećuju ljudima koji rade na građevini u Beču.
Šta nas očekuje u nastavku večeri
Imaćemo prilike da tokom večeri čujemo 14 takmičara koji se u velikom finalu bore za svoju kartu za Beč gde će se od 12. do 16. maja održati Evrovizija.
Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.
Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.