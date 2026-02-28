Slušaj vest

Jedan od favorita za pobedu na Pesmi za Evroviziju 2026, Zejna Murkić, nastupila je osma po redu u finalu takmičenja. Imala je veoma emotivan i moćan nastup uz pesmu "Jugoslavija", a u jednom trenutku je letela i vrtela se na bini. Međutim, desio se peh.

 Kako je otkrila, sve je ovo bilo veoma teško i emotivno za nju, zbog čega je briznula u plač čim je sišla sa scene.

Zejna nastup PZE
Zejna nastup PZE Foto: RTS Printscreen

Gledaoci kraj malih ekrana primetili su da se tokom nastupa potkrala greška. U jednom trenutku, dok je nastup bio na vrhuncu i Zejna je "poletela", upao je tehničar.

Anketa

Da li vam se dopao Zejnin na PZE?

Za svoje četvrto učešće na Pesmi za Evroviziju Zejna tvrdi da prvi put peva pesmu "ja kao ja“, koju je sama napisala sa svojim saradnikom. 

Pesma govori o ljubavi, ljudima, jedinstvu i nadi, a Zejna je imala i podršku Svetske romske organizacije.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustitePop kultura"Nastup posvećujemo radnicima na građevini u Beču": Haremke otkrile šta se desilo u polufinalnoj večeri "Doživele smo stres"
Harem Girls i Ivana Krunić na PZE 2026
Pop kultura"Grin rum postao grin kuhinja": Haremke dobile ćevape od ove takmičarke u finalu PZE
Screenshot 2026-02-28 214936.png
Pop kulturaUsred finala PZE nešto puklo u studiju: Voditelj odmah reagovao
Screenshot 2026-02-28 212531.png
Pop kulturaVoditeljski trio u finalu PZE kao sa modne piste: Elegancija od koje zastaje dah!
Screenshot 2026-02-28 210204.png

Harem Girls se nadaju pobedi na PZE Izvor: Kurir