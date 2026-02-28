Drama tokom nastupa Zejne: Ova greška nije promakla gledaocima PZE
Jedan od favorita za pobedu na Pesmi za Evroviziju 2026, Zejna Murkić, nastupila je osma po redu u finalu takmičenja. Imala je veoma emotivan i moćan nastup uz pesmu "Jugoslavija", a u jednom trenutku je letela i vrtela se na bini. Međutim, desio se peh.
Kako je otkrila, sve je ovo bilo veoma teško i emotivno za nju, zbog čega je briznula u plač čim je sišla sa scene.
Gledaoci kraj malih ekrana primetili su da se tokom nastupa potkrala greška. U jednom trenutku, dok je nastup bio na vrhuncu i Zejna je "poletela", upao je tehničar.
Da li vam se dopao Zejnin na PZE?
Za svoje četvrto učešće na Pesmi za Evroviziju Zejna tvrdi da prvi put peva pesmu "ja kao ja“, koju je sama napisala sa svojim saradnikom.
Pesma govori o ljubavi, ljudima, jedinstvu i nadi, a Zejna je imala i podršku Svetske romske organizacije.
(Kurir.rs/Telegraf)