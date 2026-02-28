Slušaj vest

Jedan od favorita za pobedu na Pesmi za Evroviziju 2026, Zejna Murkić, nastupila je osma po redu u finalu takmičenja. Imala je veoma emotivan i moćan nastup uz pesmu "Jugoslavija", a u jednom trenutku je letela i vrtela se na bini. Međutim, desio se peh.

Kako je otkrila, sve je ovo bilo veoma teško i emotivno za nju, zbog čega je briznula u plač čim je sišla sa scene.

Zejna nastup PZE Foto: RTS Printscreen

Gledaoci kraj malih ekrana primetili su da se tokom nastupa potkrala greška. U jednom trenutku, dok je nastup bio na vrhuncu i Zejna je "poletela", upao je tehničar.

Anketa Da li vam se dopao Zejnin na PZE? Da li vam se dopao Zejnin na PZE? 65.81% Da li vam se dopao Zejnin nastup? 34.19%

Za svoje četvrto učešće na Pesmi za Evroviziju Zejna tvrdi da prvi put peva pesmu "ja kao ja“, koju je sama napisala sa svojim saradnikom.

Pesma govori o ljubavi, ljudima, jedinstvu i nadi, a Zejna je imala i podršku Svetske romske organizacije.

(Kurir.rs/Telegraf)