Pred ulazak u finale PZE bend Lavina otkrio kako je slavio: Važe za favorita za pobedu
Bend Lavina kotira se među favoritima na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju. Srbija večeras bira svog predstavnika, a sva dešavanja možete pratiti u našem lajv blogu.
Članovi ovog metal benda iz Niša potpuno su usijali scenu energičnim nastupom, a za Kurir su govorili kako su proslavili ulazak u veliko finale.
Prolazak u finale proslavili su okruglim stolom za kojim su sumirali utiske. Njihovi favoriti su i favoriti publike.
Šta su nam sve rekli uoči velikog finala pogledajte u videu:
