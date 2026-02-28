Slušaj vest

Bend Lavina kotira se među favoritima na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju. Srbija večeras bira svog predstavnika, a sva dešavanja možete pratiti u našem lajv blogu.

Članovi ovog metal benda iz Niša potpuno su usijali scenu energičnim nastupom, a za Kurir su govorili kako su proslavili ulazak u veliko finale.

Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Prolazak u finale proslavili su okruglim stolom za kojim su sumirali utiske. Njihovi favoriti su i favoriti publike.

Šta su nam sve rekli uoči velikog finala pogledajte u videu:

Lavina ovako proslavlja ulazak u finale Izvor: Kurir

Maskote Pesme za Evroviziju navijaju za Lores: Haos u bekstejdžu tokom njenog nastupa Izvor: MONDO