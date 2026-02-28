Slušaj vest

Pevačica Zejna Murkić nakon plasiranja u finale Pesme za Evroviziju našla se na udaru na društvenim mrežama zbog svoje pesme "Jugoslavija". Ona se večeras u velikom finalu bori za pobedu i priliku da predstavlja Srbiju u Beču na Evroviziji koja se održava u maju.

Na stranici na popularnom X ( Nekadašnjem Tviteru) Kosovo Eurovision napali su Zejnu zbog vizuala koji je imala u prvoj polufinalnoj večeri PZE 2026.

-Pevačica je sada zapravo potvrdila kroz svoje scenske vizuale da njena pesma nosi političku poruku. U njenoj scenografiji može se videti Zgrada Generalštaba u Beogradu, zgrada koju je NATO bombardovao 1999. godine kako bi zaustavio genocid na Kosovu - napisano je na njihovoj stranici.

- Iako je pokušala da zakloni zgradu scenskim efektima, politička poruka pesme ostaje jasna. Evrovizija nije mesto za političke izjave! - naveli su dalje.

Pre mesec dana, kada je RTS objavio pesme svih takmičara, Zejna je takođe doživela napade iz samozvane države Kosovo. Međutim, ona je više puta isticala da njena pesma ujedinjuje i da nema nikakve negativne konotacije.