Srbija večeras bira svog predstavnika na predstojećoj Evroviziju koja se od 12. do 14. maja održava u Beču. Sva dešavanja iz finalne večeri možete pratiti u našem blogu.

U finalu PZE 2026 stručni žiri činili su: pevačica Zoe Kida, aranžer i kompozitor Alek Aleksov, vokalna solistkinja Nina Radojičić, muzičar Nući, a predsednik stručnog žirija je Aleksandra Kovač.

Evo kako da glasate za svog favorita na PZE 2026:

Način izbora predstavnika Srbije na Evroviziji uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

Glasanje publike (SMS)

Publika glasa slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija, i to tako što na broj 5556 pošalje redni broj nastupa svog favorita na PZE.

Glasanje traje 15 minuta.

Sa jednog broja može se poslati najviše 20 poruka.

Poeni se dodeljuju po istom sistemu (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).