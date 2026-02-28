Slušaj vest

U toku revijalnog dela finala Pesme za Evroviziju nastupila je pevačica Jovana Nikolić Mišković koja je izvela pobedničku pesmu sa Evrovizije iz 2003. godine.

Naime, pobednik je bila Turska sa pesmom „Everyway That I Can“, koju je izvela Sertab Erener, a koju je napisala zajedno sa Demir Demirkan. Ovo je bila prva pobeda Turske na takmičenju nakon 28 godina učešća.

 Ovako je izgledao nastup Jovane Nikolić Mišković:

Jovana Mišković na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Jovana je sada ponovo izvela ovu numeru, a nikome nije promakao njen zavodljiv izgled koji godinama neguje. Iako nije više toliko aktivna na muzičkoj sceni, pokazala je da i dalje ume da donese magiju svojim nastupom.

Srbija večeras bira svog predstavnika na predstojećoj Evroviziju koja se od 12. do 14. maja održava u Beču. Sva dešavanja iz finalne večeri možete pratiti u našem blogu.

Ko su članovi žirija u finalu PZE pogledajte u galeriji:

Članovi stručnog žirija PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

U finalu PZE 2026 stručni žiri činili su: pevačica Zoe Kida, aranžer i kompozitor Alek Aleksov, vokalna solistkinja Nina Radojičić, muzičar Nući, a predsednik stručnog žirija je Aleksandra Kovač.

Ne propustitePop kulturaOni su članovi stručnog žirija na PZE: Ova petorka uticaće na konačnu odluku od tome koga Srbija šalje na Evroviziju
Screenshot 2026-02-28 221422.png
Pop kulturaLažna država Kosovo traži zabranu za Zejnu: Prvo je napali zbog "Jugoslavije", sad im smeta detalj u nastupu
Zejna Murkić na PZE 2026
Pop kulturaPred ulazak u finale PZE bend Lavina otkrio kako je slavio: Važe za favorita za pobedu
Lavina na PZE 2026
Pop kultura"Nastup posvećujemo radnicima na građevini u Beču": Haremke otkrile šta se desilo u polufinalnoj večeri "Doživele smo stres"
Harem Girls i Ivana Krunić na PZE 2026

Lavina ovako proslavlja ulazak u finale Izvor: Kurir