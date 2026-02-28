Slušaj vest

U toku revijalnog dela finala Pesme za Evroviziju nastupila je pevačica Jovana Nikolić Mišković koja je izvela pobedničku pesmu sa Evrovizije iz 2003. godine.

Naime, pobednik je bila Turska sa pesmom „Everyway That I Can“, koju je izvela Sertab Erener, a koju je napisala zajedno sa Demir Demirkan. Ovo je bila prva pobeda Turske na takmičenju nakon 28 godina učešća.

Ovako je izgledao nastup Jovane Nikolić Mišković:

Jovana je sada ponovo izvela ovu numeru, a nikome nije promakao njen zavodljiv izgled koji godinama neguje. Iako nije više toliko aktivna na muzičkoj sceni, pokazala je da i dalje ume da donese magiju svojim nastupom.

Srbija večeras bira svog predstavnika na predstojećoj Evroviziju koja se od 12. do 14. maja održava u Beču. Sva dešavanja iz finalne večeri možete pratiti u našem blogu.

Ko su članovi žirija u finalu PZE pogledajte u galeriji:

U finalu PZE 2026 stručni žiri činili su: pevačica Zoe Kida, aranžer i kompozitor Alek Aleksov, vokalna solistkinja Nina Radojičić, muzičar Nući, a predsednik stručnog žirija je Aleksandra Kovač.