"Ovo je moj prvi put u Srbiji. Još uvek nisam imao vremena da razgledam grad, ali jedva čekam da ga malo istražim. Osećam se kao da smo komšije, da imamo istu energiju i mentalitet, imam utisak da mi je ovde sve poznato. Spavao sam samo dva sata, imali smo dosta posla. Rakiju još uvek nisam probao, još uvek je jutro, ali obećavam da ću je probati večeras. Preslušao sam pesme finalista Pesme za Evroviziju i izvedbe su odlične. Naravno, imam i favorite, ali smatram da ne bi bilo ok da to sada kažem. Veoma sam uzbuđen da saznam ko će predstavljati Srbiju i nastupati sa mnom na Evroviziji u Beču. Srbiji želim mnogo sreće," istakao je Akylas za Kurir pa se osvrnuo i na svoj plasman na Evroviziju.