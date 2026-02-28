"Volim vas, Srbija!" Grčki predstavnik na Evroviziji napravio svetski šou na RTS-u, pa progovorio na srpskom
Akylas, harizmatični pobednik festivala "Sing for Greece", specijalni je gost u revijalnom delu PZE 2026. gde je na velikoj sceni premijerno izveo svoj hit "Ferto".
"Volim vas Srbija", rekao je na kraju nastupa pa divlje zaplesao što je zaista sve oduševilo, a nije ni oskudevao u hvaljenju naših voditeljki.
Pred nastup, nakon dolaska u Beograd ovaj muzičar za Kurir je govorio kako je izgledao njegov put do plasmana na Evroviziju, kao i kakve su mu impresije o Beogradu, Srbiji i finalistima PZE 2026.
Kako je izgledao Akylasov nastup pogledajte u galeriji:
"Ovo je moj prvi put u Srbiji. Još uvek nisam imao vremena da razgledam grad, ali jedva čekam da ga malo istražim. Osećam se kao da smo komšije, da imamo istu energiju i mentalitet, imam utisak da mi je ovde sve poznato. Spavao sam samo dva sata, imali smo dosta posla. Rakiju još uvek nisam probao, još uvek je jutro, ali obećavam da ću je probati večeras. Preslušao sam pesme finalista Pesme za Evroviziju i izvedbe su odlične. Naravno, imam i favorite, ali smatram da ne bi bilo ok da to sada kažem. Veoma sam uzbuđen da saznam ko će predstavljati Srbiju i nastupati sa mnom na Evroviziji u Beču. Srbiji želim mnogo sreće," istakao je Akylas za Kurir pa se osvrnuo i na svoj plasman na Evroviziju.
Šta je još govorio u intervju možete pogledati klikom na link OVDE.