"Svaka čast gospođetini Sandri Perović" Gore mreže nakon finala PZE 2026: Evo kakve su reakcije na predstavnike Srbije na Evroviziji
Lavina, metal bend iz Niša, predstavnik je Srbije na Evroviziji, koja se ove godine održava u Beču.
Lavina je nakon drugog polufinala PZE 2026, u kom se predstavila, isplivala kao favorit publike, što su i pokazali SMS glasovi, kojih su u finalu imali ubedljivo najviše, čak 29.759, što im je omogućilo maksimalnih 12 poena i prvo mesto na tabeli.
Da je Lavina bila apsolutni favorit dokazuju i komentari na društvenim mrežama, koji ne prestaju da se nižu, a ovo su samo neki od njih:
"Sad sam konačno uspeo da pogledam rezultate glasanja i mislim da je ovaj top 3 u rangu sa onim iz 2022. godine. Dakle, ovo je ovogodišnje realno stanje bilo, i žiri je zaista bio na visini zadatka. Lavini, Čestitke!!!"
"Meni ovaj PZE bio predobar zapravo i predobar pobednik."
"Stručni žiri prvi put glasao kako treba."
"Svaka čast gospođetini Sandri Perović za izbor članova žirija."
"Čestitam Lavini, ja ultrazadovoljan rezultatima."
Frontmen benda u suzama nakon proglašenja pobednika
Nakon sabiranja glasova stručnog žirija i publike, odlučeno je da bend Lavina predstavlja Srbiju na Evroviziji u Beču.
Nakon proglašenja pobednika, frontmen Luka Anđelković se u suzama zahvalio svima koji su glasali i bili im podrška.
Rezultati SMS glasova
1952 glasa (1 poen) - Jack Lupino
2239 glasova (2 poena) - Lores
2316 glasova (3 poena) - GemiNNi
2445 glasova (4 poena) - Iva Grujin
4396 glasova (5 poena) - Kosmos trip
4454 glasa (6 poena) - Zejna
4726 glasova (7 poena) - Zona
6130 glasova (8 poena) - Harem Girls
14003 (10 poena) - Brat Pelin
29759 glasova (12 poena) - Lavina
Video: Poglašenje pobednika PZE 2026