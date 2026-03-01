Slušaj vest

Lavina, metal bend iz Niša, predstavnik je Srbije na Evroviziji, koja se ove godine održava u Beču.

Lavina je nakon drugog polufinala PZE 2026, u kom se predstavila, isplivala kao favorit publike, što su i pokazali SMS glasovi, kojih su u finalu imali ubedljivo najviše, čak 29.759, što im je omogućilo maksimalnih 12 poena i prvo mesto na tabeli.

Da je Lavina bila apsolutni favorit dokazuju i komentari na društvenim mrežama, koji ne prestaju da se nižu, a ovo su samo neki od njih:

"Sad sam konačno uspeo da pogledam rezultate glasanja i mislim da je ovaj top 3 u rangu sa onim iz 2022. godine. Dakle, ovo je ovogodišnje realno stanje bilo, i žiri je zaista bio na visini zadatka. Lavini, Čestitke!!!"

"Meni ovaj PZE bio predobar zapravo i predobar pobednik."

"Stručni žiri prvi put glasao kako treba."

"Svaka čast gospođetini Sandri Perović za izbor članova žirija."

"Čestitam Lavini, ja ultrazadovoljan rezultatima."

Frontmen benda u suzama nakon proglašenja pobednika

Nakon sabiranja glasova stručnog žirija i publike, odlučeno je da bend Lavina predstavlja Srbiju na Evroviziji u Beču.

Nakon proglašenja pobednika, frontmen Luka Anđelković se u suzama zahvalio svima koji su glasali i bili im podrška.

Rezultati SMS glasova

1952 glasa (1 poen) - Jack Lupino

2239 glasova (2 poena) - Lores

2316 glasova (3 poena) - GemiNNi

2445 glasova (4 poena) - Iva Grujin

4396 glasova (5 poena) - Kosmos trip

4454 glasa (6 poena) - Zejna

4726 glasova (7 poena) - Zona

6130 glasova (8 poena) - Harem Girls

14003 (10 poena) - Brat Pelin

29759 glasova (12 poena) - Lavina

Video: Poglašenje pobednika PZE 2026