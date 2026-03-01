Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji: Dolaze iz Niša, postoje 6 godina, a evo šta su prošle godine uradili
Pobednici Pesme za Evroviziju 2026 je grupa Lavina koja je poslednjih dana važila za favorite za pobedu. Niški metal bend osvojio je srca slušalaca kako glasom tako i energičnim nastupom i emocijom koju su preneli na scenu pa tako i do srca žirija.
Kako je izgledao nastup grupe Lavina pogledajte u galeriji:
Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).
Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.
Da li vam se dopao nastup Lavine na PZE?
Tokom dosadašnje karijere objavili su sledeće pesme:
Id (2022)
Myopic (2022)
In Your Absence (2024)
IRON WILL (2024)
This, too, will pass (2025)
Nastavnik muzičkog
Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.
Ljubav kao dodatna inspiracija
Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen. U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, a njihova romansa dodatno je zaintrigirala javnost. Mnogi komentarišu da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom, upečatljivim stilom i umetničkom slobodom koja ih izdvaja iz mase.