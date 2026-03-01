Slušaj vest

Pobednici Pesme za Evroviziju 2026 je grupa Lavina koja je poslednjih dana važila za favorite za pobedu. Niški metal bend osvojio je srca slušalaca kako glasom tako i energičnim nastupom i emocijom koju su preneli na scenu pa tako i do srca žirija.

Kako je izgledao nastup grupe Lavina pogledajte u galeriji:

1/15 Vidi galeriju Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.

Anketa Da li vam se dopao nastup Lavine na PZE? Da 53.03% Ne 46.97%

Tokom dosadašnje karijere objavili su sledeće pesme:

Id (2022)

Myopic (2022)

In Your Absence (2024)

IRON WILL (2024)

This, too, will pass (2025)

Nastavnik muzičkog

Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.

Foto: Printskrin RTS

Ljubav kao dodatna inspiracija

Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen. U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, a njihova romansa dodatno je zaintrigirala javnost. Mnogi komentarišu da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom, upečatljivim stilom i umetničkom slobodom koja ih izdvaja iz mase.