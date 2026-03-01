Bend Lavina uspeo ono što niko nije na PZE: Gledaoci i žiri konačno saglasni oko pobednika, evo sa koliko poena su momci iz Niša odneli trofej
Niški metal bend "Lavina" odneo je pobedu na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju. Oni će predstavljati Srbiju na Evroviziji koja se od 12. do 16. maja održava u Beču. Oni su imali ubedljivo najviše glasova od stručnog žirija, ali i publike.
Pobednik Pesme za Evroviziju se odlučivao putem SMS glasova i glasova stručnog žirija. Oni su se vrednovali ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija. Kako je saopšteno na RTS-u, za Lavinu je stiglo 29.759 sms-ova. Odmah ispod njih, Brat Pelin je zauzeo drugo mesto što se tiče publike, sa 14003 sms glasova.
Kako je izgledao nastup Lavine pogledajte u galeriji:
Ovo su SMS glasovi, evo koliko su takmičari dobili poena:
1952 sms glasova - 1 poen Adrenalin i Džek Lupino
2239 sms - 2 poena Lores
2316 sms - 3 poena Gemini
2445 sms - 4 poena Iva Grujin
4396 sms - 5 poena Sve je u redu Kosmos Trip
4454 sms - 6 poena Jugoslavija Zejna
4726 sms - 7 poena Zona Čairi
6130 sms - 8 poena Bob Bom Harem
14.003 - sms 10 poena Brat Pelin
29.759 sms - 12 poena Lavina
Da li vam se dopao nastup Lavine na PZE?
Emotivno slavlje pobede je izgledalo ovako:
Ovako je glasao stručni žiri
U finalu PZE 2026 stručni žiri činili su: pevačica Zoe Kida, aranžer i kompozitor Alek Aleksov, vokalna solistkinja Nina Radojičić, muzičar Nući, a predsednik stručnog žirija je Aleksandra Kovač.
Zoe Kida: Yanx 8 poena, Zejna 10 poena, Lavina 12 poena,
Alek Aleksov: Zejna 8 poena, Lu-ka 10 poena, Lavina 12 poena
Nina Radojičić: Zejna 8 poena, Yanx 10 poena, Lavina 12 poena
Nući: Brat Pelin 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena
Aleksandra Kovač: Lu-ka 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena
Najveći broj poena od stručnog žirija dobila je grupa Lavina, a odmah zatim Zejna Murkić.
Ko su momci iz benda Lavina
Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).
Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.