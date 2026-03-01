Slušaj vest

Niški metal bend "Lavina" odneo je pobedu na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju. Oni će predstavljati Srbiju na Evroviziji koja se od 12. do 16. maja održava u Beču. Oni su imali ubedljivo najviše glasova od stručnog žirija, ali i publike.

Foto: Printskrin RTS

Pobednik Pesme za Evroviziju se odlučivao putem SMS glasova i glasova stručnog žirija. Oni su se vrednovali ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija. Kako je saopšteno na RTS-u, za Lavinu je stiglo 29.759 sms-ova. Odmah ispod njih, Brat Pelin je zauzeo drugo mesto što se tiče publike, sa 14003 sms glasova.

Kako je izgledao nastup Lavine pogledajte u galeriji:

Ovo su SMS glasovi, evo koliko su takmičari dobili poena:

1952 sms glasova - 1 poen Adrenalin i Džek Lupino

2239 sms - 2 poena Lores

2316 sms - 3 poena Gemini

2445 sms - 4 poena Iva Grujin

4396 sms - 5 poena Sve je u redu Kosmos Trip

4454 sms - 6 poena Jugoslavija Zejna

4726 sms - 7 poena Zona Čairi

6130 sms - 8 poena Bob Bom Harem

14.003 - sms 10 poena Brat Pelin

29.759 sms - 12 poena Lavina

Anketa Da li vam se dopao nastup Lavine na PZE? Da 52.92% Ne 47.08%

Emotivno slavlje pobede je izgledalo ovako:

Ovako je glasao stručni žiri

U finalu PZE 2026 stručni žiri činili su: pevačica Zoe Kida, aranžer i kompozitor Alek Aleksov, vokalna solistkinja Nina Radojičić, muzičar Nući, a predsednik stručnog žirija je Aleksandra Kovač.

Zoe Kida: Yanx 8 poena, Zejna 10 poena, Lavina 12 poena,

Alek Aleksov: Zejna 8 poena, Lu-ka 10 poena, Lavina 12 poena

Nina Radojičić: Zejna 8 poena, Yanx 10 poena, Lavina 12 poena

Nući: Brat Pelin 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena

Aleksandra Kovač: Lu-ka 8 poena, Lavina 10 poena, Zejna 12 poena

Najveći broj poena od stručnog žirija dobila je grupa Lavina, a odmah zatim Zejna Murkić.

Foto: Printskrin RTS

Ko su momci iz benda Lavina

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.