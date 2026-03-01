Slušaj vest

Reakcija Zejne Murkić kada je shvatila da neće pobediti u finalu Pesme za Evroviziju 2026 nije promakla publici kraj malih ekrana.

Zejna je u glasovima publike imala ukupno 4.454 glasa, što joj je donelo 6, od maksimalnih 12 poena, a kada su voditeljke pročitale ovaj rezultat, Zejna nije mogla da sakrije razočaranje na licu, što su i kamere zabeležile.

Zejna PZE 2026
Foto: Printscreen/ RTS

Zejna je prvo imala razočarani izraz lica, a potom se "kiselo" nasmejala, kad je shvatila da je kamera snima.

Iako je bila prva na kladionicama kao favorit na pobedu, trofej je ipak otišao u ruke metal benda Lavina.

U galeriji pogledajte kako je izgledao Zejnin nastup na PZE 2026:

Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Zejnin nastup, u koji je uložila čak 10.000 evra bio je upečatljiv i energičan s ozbiljnim akrobacijama, ali to nije bilo dovoljno prema glasovima žirija i publike da postane predstavnica Srbije na Evroviziji.

Upravo zbog toga, njen izraz lica postao je tema broj jedan na mrežama, gde su se nizali komentari.

Screenshot 2026-02-28 235954.png
Screenshot 2026-02-28 235822.png
Zejna Murkić na PZE 2026
Zejna Murkić na PZE 2026

Video: Pobednici PZE raširili srpsku zastavu i pokazali tri prsta

Pobednici PZE rasirili srpsku zastavu i pokazali tri prsta: Lavina spremna da pokori Austriju Izvor: MONDO