Pogledajte Zejninu reakciju kad je shvatila da neće pobediti na PZE 2026: A evo šta je uradila kad je shvatila da je kamera snima
Reakcija Zejne Murkić kada je shvatila da neće pobediti u finalu Pesme za Evroviziju 2026 nije promakla publici kraj malih ekrana.
Zejna je u glasovima publike imala ukupno 4.454 glasa, što joj je donelo 6, od maksimalnih 12 poena, a kada su voditeljke pročitale ovaj rezultat, Zejna nije mogla da sakrije razočaranje na licu, što su i kamere zabeležile.
Zejna je prvo imala razočarani izraz lica, a potom se "kiselo" nasmejala, kad je shvatila da je kamera snima.
Iako je bila prva na kladionicama kao favorit na pobedu, trofej je ipak otišao u ruke metal benda Lavina.
Zejnin nastup, u koji je uložila čak 10.000 evra bio je upečatljiv i energičan s ozbiljnim akrobacijama, ali to nije bilo dovoljno prema glasovima žirija i publike da postane predstavnica Srbije na Evroviziji.
Upravo zbog toga, njen izraz lica postao je tema broj jedan na mrežama, gde su se nizali komentari.
