Slušaj vest

Reakcija Zejne Murkić kada je shvatila da neće pobediti u finalu Pesme za Evroviziju 2026 nije promakla publici kraj malih ekrana.

Zejna je u glasovima publike imala ukupno 4.454 glasa, što joj je donelo 6, od maksimalnih 12 poena, a kada su voditeljke pročitale ovaj rezultat, Zejna nije mogla da sakrije razočaranje na licu, što su i kamere zabeležile.

Foto: Printscreen/ RTS

Zejna je prvo imala razočarani izraz lica, a potom se "kiselo" nasmejala, kad je shvatila da je kamera snima.

Iako je bila prva na kladionicama kao favorit na pobedu, trofej je ipak otišao u ruke metal benda Lavina.

U galeriji pogledajte kako je izgledao Zejnin nastup na PZE 2026:

1/8 Vidi galeriju Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Zejnin nastup, u koji je uložila čak 10.000 evra bio je upečatljiv i energičan s ozbiljnim akrobacijama, ali to nije bilo dovoljno prema glasovima žirija i publike da postane predstavnica Srbije na Evroviziji.

Anketa Da li vam se dopao Zejnin nastup na PZE? Da 59.94% Ne 40.06%

Upravo zbog toga, njen izraz lica postao je tema broj jedan na mrežama, gde su se nizali komentari.

Video: Pobednici PZE raširili srpsku zastavu i pokazali tri prsta