Metal grupa "Lavina" iz Niša pobedila je na Pesmi za Evroviziju 2026. Oni su dobili najviše glasova kako stručnog žirija, tako i publike. Predstavili su se numerom "Kraj mene" koja ih vodi u Beč na ovogodišnju Evroviziju.

Članovi benda emotivno su proslavili pobedu na PZE:

Pesma "Kraj mene" govori o neuzvraćenoj i jednostranoj ljubavi - o osobi koja i dalje voli, čeka i daje sve od sebe, dok druga strana emotivno odlazi i postaje hladna, a evo kako glasi tekst:

[Strofa 1]

Toliko trebalo je

Da potonem u naručje

Podle, stare, navike

Srce si otvorila

Uzalud poklonila

Iz nemara da zgazim ga

[Predrefren]

Kako da ti pokažem da stalo mi je

Naravno, pre ili kasnije, srušiću sve

[Refren]

Ja još ti čuvam mesto kraj sebe

A ova jednostrana ljubav ubija me

Zar ne vidiš koliko lomim se

Što više dajem manje imam te

[Strofa 2]

Zašto me gledaš s visine

Dok zovem u prazno

I odgovaraš glasom tišine

Da ipak je kasno

Ne mogu još dugo ovako

Da puzim i molim, i klanjam se

Tu si bila kad bilo je lako

Dok mislila si da sam savršen

[Refren]

Ja još ti čuvam mesto kraj sebe

A ova jednostrana ljubav ubija me

Zar ne vidiš koliko lomim se

Što višе dajem manje želiš mе

[Refren]

Još uvek sanjam da si kraj mene

A ova nemoguća ljubav ubija me

Zar ne vidiš koliko lomim se

Što više dajem manje želiš me

