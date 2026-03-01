Ovo je tekst pobedničke pesme na PZE: Evo o čemu govori numera benda Lavina
Metal grupa "Lavina" iz Niša pobedila je na Pesmi za Evroviziju 2026. Oni su dobili najviše glasova kako stručnog žirija, tako i publike. Predstavili su se numerom "Kraj mene" koja ih vodi u Beč na ovogodišnju Evroviziju.
Članovi benda emotivno su proslavili pobedu na PZE:
Pesma "Kraj mene" govori o neuzvraćenoj i jednostranoj ljubavi - o osobi koja i dalje voli, čeka i daje sve od sebe, dok druga strana emotivno odlazi i postaje hladna, a evo kako glasi tekst:
[Strofa 1]
Toliko trebalo je
Da potonem u naručje
Podle, stare, navike
Srce si otvorila
Uzalud poklonila
Iz nemara da zgazim ga
[Predrefren]
Kako da ti pokažem da stalo mi je
Naravno, pre ili kasnije, srušiću sve
[Refren]
Ja još ti čuvam mesto kraj sebe
A ova jednostrana ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što više dajem manje imam te
[Strofa 2]
Zašto me gledaš s visine
Dok zovem u prazno
I odgovaraš glasom tišine
Da ipak je kasno
Ne mogu još dugo ovako
Da puzim i molim, i klanjam se
Tu si bila kad bilo je lako
Dok mislila si da sam savršen
[Refren]
Ja još ti čuvam mesto kraj sebe
A ova jednostrana ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što višе dajem manje želiš mе
[Refren]
Još uvek sanjam da si kraj mene
A ova nemoguća ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što više dajem manje želiš me
