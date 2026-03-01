"Ovo mi je prvi put da idem u Beč" Prvi intervju predstavnika Srbije na Evroviziji: "I dalje nismo svesni šta se dogodilo"
Članovi benda Lavina su nakon pobede na Pesmi za Evroviziju 2026 sumirali utiske, te su u prvoj izjavi za medije istakli koliko su emotivno doživeli to što će predstavljati Srbiju na Evroviziju.
- Jako smo emotivno dožievli ovo. Cela organizacija, ceo festival je emotivno i nerealno iskustvo za nas. I dalje nismo svesni šta se dogodilo, ali smo zahvalni svima. Meni je prvi put u Beču - rekao je frontmen benda, Luka Anđelković, a na pitanje kako će se navići na medijsku pažnju koja sledi, odgovorili su:
- Lako! Brzo se čovek navikne na sve što je dobro.
Na pitanje kako će proslaviti pobedu na PZE, rekli su:
- Nismo ovo planirali, definitivno će biti neke proslave, a treba nam sna. Idemo da pijemo vodu, da se tuširamo i da spavamo.
Ko su momci iz benda Lavina
Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).
Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.
Tokom dosadašnje karijere objavili su sledeće pesme:
- Id (2022)
- Myopic (2022)
- In Your Absence (2024)
- IRON WILL (2024)
- This, too, will pass (2025)
Nastavnik muzičkog
Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.
Ljubav kao dodatna inspiracija
Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen. U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, a njihova romansa dodatno je zaintrigirala javnost. Mnogi komentarišu da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom, upečatljivim stilom i umetničkom slobodom koja ih izdvaja iz mase.
