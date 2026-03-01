Slušaj vest

Članovi benda Lavina su nakon pobede na Pesmi za Evroviziju 2026 sumirali utiske, te su u prvoj izjavi za medije istakli koliko su emotivno doživeli to što će predstavljati Srbiju na Evroviziju.

Prvi intervju grupe Lavina Izvor: Kurir

- Jako smo emotivno dožievli ovo. Cela organizacija, ceo festival je emotivno i nerealno iskustvo za nas. I dalje nismo svesni šta se dogodilo, ali smo zahvalni svima. Meni je prvi put u Beču - rekao je frontmen benda, Luka Anđelković, a na pitanje kako će se navići na medijsku pažnju koja sledi, odgovorili su:

U galeriji pogledajte kako su članovi benda Lavina proslavili pobedu na PZE 2026:

1/12 Vidi galeriju Emotivna proslava pobede na PZE benda Lavina Foto: Kurir, Printskrin RTS

- Lako! Brzo se čovek navikne na sve što je dobro.

Na pitanje kako će proslaviti pobedu na PZE, rekli su:

- Nismo ovo planirali, definitivno će biti neke proslave, a treba nam sna. Idemo da pijemo vodu, da se tuširamo i da spavamo.

Ko su momci iz benda Lavina

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup grupe Lavina na PZE:

1/15 Vidi galeriju Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.

Tokom dosadašnje karijere objavili su sledeće pesme:

Id (2022)

Myopic (2022)

In Your Absence (2024)

IRON WILL (2024)

This, too, will pass (2025) Nastavnik muzičkog

Anketa Da li vam se dopao nastup Lavine na PZE? Da 51.71% Ne 48.29%

Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.

Ljubav kao dodatna inspiracija

Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen. U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, a njihova romansa dodatno je zaintrigirala javnost. Mnogi komentarišu da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom, upečatljivim stilom i umetničkom slobodom koja ih izdvaja iz mase.

Video: Lavina je predstavnik Srbije na Evroviziji