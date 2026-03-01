Slušaj vest

Metal grupa "Lavina" iz Niša pobedila je na Pesmi za Evroviziju 2026. Oni su dobili najviše glasova kako stručnog žirija, tako i publike. Predstavili su se numerom "Kraj mene" koja ih vodi u Beč na ovogodišnju Evroviziju.

Nakon što su se emocije malo slegle podelili su prvi utisak nakon trujimfa na PZE 2026:

Ovako je izgledao nastup Lavine na PZE:

"Ovo je jako emotivno iskustvo za nas, jednostavno, nerealno nam je i dalje. Nismo svesni šta se dešava. Veoma smo zahvalni svima i stvarno nam je drago. Meni će to biti prvi put u Beču, biće jako lepo" rekao je frontmen benda Luka Anđelković.

Bend Lavina postoji 6 godina

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.