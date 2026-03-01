Slušaj vest

O članovima grupe "Lavina", koji su trijumfovali na takmičenju PZE 2026, javnost za sada nema mnogo informacija. Ipak, poznato je da je pevač i frontmen sastava, Luka Aranđelović, poreklom iz Niša, gde je zaposlen kao nastavnik muzičkog obrazovanja. Već duže vreme je u vezi sa Marijom, koja mu je, kako se ispostavilo, najveći oslonac.

Podrška iz prvih redova

Tokom završne večeri festivala, Luka Aranđelović je uputio pozdrave svojim učenicima, ne krijući emocije. Iako je publika videla njegovu energiju na sceni, malo ko je znao da je iza kulisa imao snažnu podršku svoje devojke.

Marija je putem društvene mreže Tiktok objavljivala snimke u kojima mu pruža podršku i bodri ga pred nastup.

Sudeći prema njenim objavama, veliki je ljubitelj pirsinga i tetovaža, a profesionalno se bavi tetoviranjem u jednom studiju, gde radi kao tatu majstor.

Emotivna poruka nakon trijumfa

Nakon što je "Lavina" odnela pobedu na PZE, Marija se oglasila na društvenim mrežama i podelila radost sa pratiocima.

Devojka frontmena grupe Lavina podelila njegov uspeh Foto: Printscreen/Instagram/marcy_tattt

"Idemo u Beč! Zaslužio si, ponosna sam na tebe ljubavi" - napisala je ona.

Iskrene reči benda pred finale

Članovi grupe "Lavina" su neposredno pred izlazak na scenu govorili o emocijama i značaju ovog trenutka za njihovu karijeru.

"Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj bini i ljudi su kliknuli. Mi smo pre dve večeri proslavili pobedu na benzinskoj pumpi i kupili malo vode i to je to. Mi smo iz malog grada, praktično smo niko i ništa, a dobili smo veliku podršku. Mi nemamo konkurenciju, mi smo svi ovde kolege, družimo se i bodrimo jedni druge. Nikad srećniji nismo bili nego u polufinalu, to nam je vrhunac muzičke karijere. Idemo da odsviramo jedan jak metal šou, pa šta bude bude" - poručili su članovi benda.

Devojka frontmena grupe Lavina podelila njegov uspeh Foto: Printscreen/Instagram/marcy_tattt

Kako ističu, podrška publike im znači više od svega, a priliku da nastupe u Beču doživljavaju kao ostvarenje sna i potvrdu da se trud i iskren rad uvek isplate.

