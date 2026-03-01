Slušaj vest

Bend Lavina odneo je pobedu na nacionalnom takmičenju Pesma za Evroviziju i predstavljaće Srbiju na najvećem evropskom muzičkom događaju. Odluka je doneta na osnovu zbirnih glasova stručnog žirija i publike, a drugoplasirana je bila Zejna sa pesmom "Jugoslavija".

Tokom čitavog takmičenja važila je za jednog od glavnih favorita, a njen nastup izazvao je snažne reakcije i na društvenim mrežama.

Pogledajte u galeriji nastup grupe Lavina:

Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Posebnu pažnju izazvao je sporni post sa naloga pod nazivom „Evrovizija Kosovo“, koji je na mreži Iks objavio poruku u kojoj se navodi da „Srbi pesmom ‘Jugoslavija’ ne uspevaju da odvoje politiku od muzičkog nastupa“. U objavi je čak zatraženo da Evropska radiodifuzna unija zabrani učešće pesme, uz obrazloženje da nosi političku poruku.

„Ako Srbija izabere ovu pesmu, EBU je neće dozvoliti – političke poruke su zabranjene po pravilima“, stoji u objavi koja je već izazvala buru na mrežama.

Pogledajte u galeriji fotografije Zejninog nastupa:

Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Nova poruka nakon proglašenja pobednika

Dan nakon što je potvrđeno da će Srbiju predstavljati Lavina, na istom nalogu osvanula je nova poruka u kojoj se navodi:

Anketa

Da li vam se dopao Zejnin nastup na PZE?

„Jugoslavija nije prošla. Buka i napadi protiv nas nakon naše reakcije nisu ništa drugo nego frustracija, a Srbija se danas nije usudila da pošalje pesmu sa političkim konotacijama.“

Objava je izazvala burne reakcije korisnika mreža, uključujući i uvredljive komentare u odgovorima.

