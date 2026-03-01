"Srbi se nisu usudili da pošalju tu pesmu": Nove provokacije tzv Kosova nakon PZE, bura se ne stišava
Bend Lavina odneo je pobedu na nacionalnom takmičenju Pesma za Evroviziju i predstavljaće Srbiju na najvećem evropskom muzičkom događaju. Odluka je doneta na osnovu zbirnih glasova stručnog žirija i publike, a drugoplasirana je bila Zejna sa pesmom "Jugoslavija".
Tokom čitavog takmičenja važila je za jednog od glavnih favorita, a njen nastup izazvao je snažne reakcije i na društvenim mrežama.
Posebnu pažnju izazvao je sporni post sa naloga pod nazivom „Evrovizija Kosovo“, koji je na mreži Iks objavio poruku u kojoj se navodi da „Srbi pesmom ‘Jugoslavija’ ne uspevaju da odvoje politiku od muzičkog nastupa“. U objavi je čak zatraženo da Evropska radiodifuzna unija zabrani učešće pesme, uz obrazloženje da nosi političku poruku.
„Ako Srbija izabere ovu pesmu, EBU je neće dozvoliti – političke poruke su zabranjene po pravilima“, stoji u objavi koja je već izazvala buru na mrežama.
Nova poruka nakon proglašenja pobednika
Dan nakon što je potvrđeno da će Srbiju predstavljati Lavina, na istom nalogu osvanula je nova poruka u kojoj se navodi:
„Jugoslavija nije prošla. Buka i napadi protiv nas nakon naše reakcije nisu ništa drugo nego frustracija, a Srbija se danas nije usudila da pošalje pesmu sa političkim konotacijama.“
Objava je izazvala burne reakcije korisnika mreža, uključujući i uvredljive komentare u odgovorima.
