U finalu takmičenja Pesma za Evrovizijunajviše glasova publike osvojila je grupa "Lavina" sa numerom "Kraj mene", čime su se popeli na sam vrh tabele i plasirali kao predstavnici Srbije na Evroviziju 2026. Odmah iza njih, prema glasovima gledalaca, plasirao se Brat Pelin sa pesmom "Fraulajn", zauzevši drugo mesto.

U galeriji pogledajte kako je izgledao pobednički nastup:

Sastav stručnog žirija

O pobedniku su, pored publike, odlučivali i članovi stručnog žirija koji su činili pevačica Zoi Kida, aranžer i kompozitor Alek Aleksov, vokalna solistkinja Nina Radojičić, reper Igor Panić Nući, kao i predsednica žirija, kompozitorka Aleksandra Kovač.

Različiti stavovi žirija i publike

Najveći raskorak između glasova publike i ocena žirija dogodio se upravo u slučaju Brata Pelina. Iako ga je publika svrstala na visoku drugu poziciju, od Aleksandre Kovač dobio je nula poena. Ovakav potez izazvao je burne reakcije i brojne komentare na društvenim mrežama.

U galeriji pogledajte kako su glasali članovi žirija:

Poruka pesme "Kraj mene"

Pobednička numera "Kraj mene" tematizuje neuzvraćenu, jednostranu ljubav. U središtu priče nalazi se osoba koja i dalje voli, čeka i daje sebe bez zadrške, dok druga strana emotivno uzmiče i postaje distancirana i hladna.

Emotivna ispovest pred izlazak na scenu

Članovi benda "Lavina" su neposredno pred finalni nastup govorili o svojim osećanjima i putu koji ih je doveo do ovog trenutka.

"Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj bini i ljudi su kliknuli. Mi smo pre dve večeri proslavili pobedu na benzinskoj pumpi i kupili malo vode i to je to. Mi smo iz malog grada, praktično smo niko i ništa, a dobili smo veliku podršku. Mi nemamo konkurenciju, mi smo svi ovde kolege, družimo se i bodrimo jedni druge. Nikad srećniji nismo bili nego u polufinalu, to nam je vrhunac muzičke karijere. Idemo da odsviramo jedan jak metal šou, pa šta bude bude" - poručili su momci iz grupe „Lavina“.

Lavina PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Nakon pobede

Članovi benda Lavina su nakon pobede na Pesmi za Evroviziju 2026 sumirali utiske, te su u prvoj izjavi za medije istakli koliko su emotivno doživeli to što će predstavljati Srbiju na Evroviziju.

"Jako smo emotivno dožievli ovo. Cela organizacija, ceo festival je emotivno i nerealno iskustvo za nas. I dalje nismo svesni šta se dogodilo, ali smo zahvalni svima. Meni je prvi put u Beču," rekao je frontmen benda, Luka Anđelković, a na pitanje kako će se navići na medijsku pažnju koja sledi, odgovorili su:

"Lako! Brzo se čovek navikne na sve što je dobro," rekli su pa se osvrnuli i na pitanje kako će proslaviti pobedu na PZE, rekli su:

"Nismo ovo planirali, definitivno će biti neke proslave, a treba nam sna. Idemo da pijemo vodu, da se tuširamo i da spavamo."

