U finalu takmičenja Pesma za Evrovizijunajviše glasova publike osvojila je grupa "Lavina" sa numerom "Kraj mene", čime su se popeli na sam vrh tabele i plasirali kao predstavnici Srbije na Evroviziju 2026. Odmah iza njih, prema glasovima gledalaca, plasirao se Brat Pelin sa pesmom "Fraulajn", zauzevši drugo mesto.

Sastav stručnog žirija

O pobedniku su, pored publike, odlučivali i članovi stručnog žirija koji su činili pevačica Zoi Kida, aranžer i kompozitor Alek Aleksov, vokalna solistkinja Nina Radojičić, reper Igor Panić Nući, kao i predsednica žirija, kompozitorka Aleksandra Kovač.

Različiti stavovi žirija i publike

Najveći raskorak između glasova publike i ocena žirija dogodio se upravo u slučaju Brata Pelina. Iako ga je publika svrstala na visoku drugu poziciju, od Aleksandre Kovač dobio je nula poena. Ovakav potez izazvao je burne reakcije i brojne komentare na društvenim mrežama.

Poruka pesme "Kraj mene"

Pobednička numera "Kraj mene" tematizuje neuzvraćenu, jednostranu ljubav. U središtu priče nalazi se osoba koja i dalje voli, čeka i daje sebe bez zadrške, dok druga strana emotivno uzmiče i postaje distancirana i hladna.

Emotivna ispovest pred izlazak na scenu

Članovi benda "Lavina" su neposredno pred finalni nastup govorili o svojim osećanjima i putu koji ih je doveo do ovog trenutka.

"Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj bini i ljudi su kliknuli. Mi smo pre dve večeri proslavili pobedu na benzinskoj pumpi i kupili malo vode i to je to. Mi smo iz malog grada, praktično smo niko i ništa, a dobili smo veliku podršku. Mi nemamo konkurenciju, mi smo svi ovde kolege, družimo se i bodrimo jedni druge. Nikad srećniji nismo bili nego u polufinalu, to nam je vrhunac muzičke karijere. Idemo da odsviramo jedan jak metal šou, pa šta bude bude" - poručili su momci iz grupe „Lavina“.

Emotivna reakcija na pobedu na PZE benda Lavina
Nakon pobede

Članovi benda Lavina su nakon pobede na Pesmi za Evroviziju 2026 sumirali utiske, te su u prvoj izjavi za medije istakli koliko su emotivno doživeli to što će predstavljati Srbiju na Evroviziju.

"Jako smo emotivno dožievli ovo. Cela organizacija, ceo festival je emotivno i nerealno iskustvo za nas. I dalje nismo svesni šta se dogodilo, ali smo zahvalni svima. Meni je prvi put u Beču," rekao je frontmen benda, Luka Anđelković, a na pitanje kako će se navići na medijsku pažnju koja sledi, odgovorili su:

"Lako! Brzo se čovek navikne na sve što je dobro," rekli su pa se osvrnuli i na pitanje kako će proslaviti pobedu na PZE, rekli su:

"Nismo ovo planirali, definitivno će biti neke proslave, a treba nam sna. Idemo da pijemo vodu, da se tuširamo i da spavamo."

