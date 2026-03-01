Slušaj vest

Pevačica Zejna Murkić sabrala je utiske posle završetka finalne večeri Pesme za Evroviziju, gde joj je trijumf za nemalo izmakao. Iako je važila za jednog od glavnih favorita, konačni rezultati doneli su joj pomešana osećanja.

Nagrada koja je obradovala

Na samom početku osvrnula se na priznanje koje joj je posebno značilo.

"Da se pohvalim da sam dobila nagradu od OGAE za najbolju kompoziciju tako da sam jako srećna" - istakla je Zejna, ne krijući zadovoljstvo zbog priznanja stručne publike.

Iznenađenje zbog glasova publike

Ipak, pevačicu je zbunio mali broj poena koje je dobila od gledalaca, svega šest, uprkos tome što je dugo bila visoko kotirana na kladionicama.

"Dala sam sve od sebe, ali nekako... Otkud znam. Imala sam jako malo glasova publike što mi je bilo jako čudno jer sam bila favorit jako dugo. Tako da sam se negativno iznenadila. Ako je to istina, pozdravljam sve koji su glasali i volim svakog ko je poslao barem jednu poruku za mene" - poručila je ona.

Podrška predstavnicima

Govoreći o daljem takmičenju, Zejna Murkić je uputila lepe reči pobednicima i izrazila uverenje da će imati dobar prijem kod evropske publike.

"Mislim da bi Evropa volela Jugoslaviju isto kao što će da voli Lavinu. Oni su mladi momci, želim im sve najbolje, stvarno ih volim" - naglasila je pevačica.

Pomešana osećanja uprkos svemu

Na kraju je još jednom istakla da joj raspodela glasova publike deluje neobično, ali da uprkos svemu ostaje zadovoljna.

"Malo su mi čudni glasovi publike, neću da verujem da me Srbija favorizuje, a da ne glasa za mene. Nema veze, dešava se, ali srećna sam, svakako" - zaključila je Zejna Murkić.

