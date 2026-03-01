Slušaj vest

Progresiv metal grupa "Lavina" iz Niša odnela je pobedu na takmičenju "Pesma za Evroviziju '26" i tako stekla pravo da predstavlja Srbiju u Beču, gde će se evropsko muzičko nadmetanje održati 12, 14. i 16. maja.

Iako se uoči takmičenja nisu nalazili među glavnim favoritima, njihova pozicija na kladionicama značajno je porasla nakon upečatljivog nastupa u drugom polufinalu. Tada je postalo jasno da su osvojili simpatije publike i privukli pažnju šire javnosti.

Pesma "Kraj mene" i scenski spektakl

Do pobede su stigli numerom "Kraj mene", emotivnom metal baladom snažne atmosfere. Posebnu pažnju izazvao je njihov scenski nastup – energičan, vizuelno upečatljiv i pažljivo osmišljen. Kostimi su podsetili mnoge na stil italijanskog rok sastava "Maneskin", dok je efekat vatrenog mača dodatno pojačao dramatičnost performansa.

Po završetku proglašenja rezultata, članovi benda nisu uspeli da zadrže emocije – suze radosnice govorile su više od reči. U bekstejdžu je zabeležena dirljiva scena slavlja sa njihovim najbližima.

Od "mračnog" imidža do porodične radosti

Iako se „Lavina“ publici predstavila tamnijim estetskim izrazom, uz snažan zvuk i završnicu pesme obojenu takozvanim "growlingom", atmosfera među njihovim prijateljima i porodicom bila je potpuno drugačija - narodnjačka. Najbliži su slavili uz stihove "ova kuća puna sreće i veselja", ponosni na uspeh svojih miljenika.

Ko su članovi benda "Lavina"?

"Lavina" je progresiv metal sastav iz Niša koji poslednjih godina gradi ime na alternativnoj i metal sceni Srbije. Bend je poznat po spoju snažnih gitarskih rifova, emotivnih tekstova i tehnički zahtevnih aranžmana. Njihova muzika kombinuje elemente progresivnog metala, modernog roka i melanholičnih balada, što ih izdvaja od klasičnih predstavnika žanra.

Iako dolaze iz grada koji nije centar domaće muzičke industrije, uspeli su da izgrade vernu bazu fanova zahvaljujući autentičnosti i energičnim nastupima uživo. Članovi benda često ističu da su godinama radili bez velike medijske pažnje, oslanjajući se pre svega na podršku publike i lokalne scene.

Frontmen Luka Aranđelović - profesor i pevač

Na čelu benda nalazi se Luka Aranđelović, frontmen prepoznatljivog vokala i snažne scenske pojave. Osim što predvodi metal sastav, Luka u Nišu radi kao nastavnik muzičkog, uspešno balansirajući između prosvete i scene. Njegov vokalni stil obuhvata širok raspon – od čistih, emotivnih deonica do agresivnijih metal tehnika poput "growling-a". Upravo ta kombinacija donela je posebnu dinamiku pesmi "Kraj mene", koja govori o neuzvraćenoj ljubavi i emotivnom razilaženju.

Kolege ga opisuju kao posvećenog muzičara i pedagoga, dok fanovi ističu njegovu iskrenost i energiju na sceni. Pobeda na "Pesmi za Evroviziju '26" za njega i bend predstavlja krunu dugogodišnjeg rada i potvrdu da i alternativni zvuk može osvojiti široku publiku.

