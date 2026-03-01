Slušaj vest

Srbija je izabrala predstavnika za Pesmu Evrovizije – grupa Lavina predstavljaće našu zemlju u Beču. Pobednik je izabran po sistemu 50 odsto glasova publike i 50 odsto glasova žirija, a mi donosimo detaljan pregled kako je glasao svaki član stručnog žirija tokom oba polufinala i finalne večeri.

PRVO POLUFINALE – GLASOVI ŽIRIJA

Redosled glasova članova žirija: Ivana Peters, Luka Jovanović, Tijana Bogićević, Tijana Milošević, Marko Milutinović

Pogledajte u galeriji kako su glasali:

Mirna – „Omaja“: 5, 6, 10, 12, 4

Kosmos trip – „Sve je u redu“: 7, 5, 4, 4, 5

Iva Grujin – „Otkrivam sebe“: 1, 1, 0, 7, 12

Eegor – „Klaber“: 0, 3, 5, 0, 2

Makao – „Daj nam svet“: 6, 2, 3, 3, 1

Lores – „Unseen“: 4, 4, 2, 6, 8

Manivi – „Svaki dan“: 10, 10, 7, 5, 0

Bela – „Trampolina“: 0, 0, 0, 1, 0

Janks – „Srušio si sve“: 12, 8, 12, 10, 10

Zejna – „Jugoslavija“: 8, 7, 8, 8, 6

Ana Mašulović – „Zavoli me“: 3, 0, 6, 8, 7

Đurđica – „Moma mala“: 2, 12, 1, 0, 3 Prvo polufinale – glasovi publike Mirna – „Omaja“ – 879

Kosmos trip – „Sve je u redu“ – 3061

Iva Grujin – „Otkrivam sebe“ – 1941

Eegor – „Klaber“ – 1793

Makao – „Daj nam svet“ – 1227

Lores – „Unseen“ – 1705

Manivi – „Svaki dan“ – 690

Bela – „Trampolina“ – 1888

Janks – „Srušio si sve“ – 694

Zejna – „Jugoslavija“ – 2076

Ana Mašulović – „Zavoli me“

Đurđica – „Moma mala“ – 1780

Najviše poena u zbiru dobila je Janks (12), zatim Mirna (10), dok je treće mesto po oceni žirija pripalo grupi Manivi (8). Zanimljivo je da je Eegor, koji je imao solidan prijem kod publike, od žirija dobio ukupno nula poena.

DRUGO POLUFINALE – glasovi žirija

Redosled: Ivana Peters, Luka Jovanović, Tijana Bogićević, Tijana Milošević, Marko Milutinović

Pogledajte u galeriji kako su glasali:

Aleksandar Radojević – „Sudbina“: 1, 7, 2, 6, 1

Milica Burazer – „Svima vama treba mama“: 3, 0, 0, 1, 0

Sanja Aleksić – „Ko me proba“: 0, 3, 7, 5, 0

Luka – „Veruj“: 4, 1, 5, 8, 2

Džek Lupino – „Adrenalin“: 6, 5, 3, 7, 5

Zona – „Čairi“: 10, 10, 12, 12, 12

Brat Pelin – „Fräulein“: 12, 12, 10, 10, 10

Geminni – „Metar sreće“: 0, 2, 1, 2, 3, 8 (jedna ocena viška u dostavljenim podacima)

Avgust – „Jabuka“: 2, 0, 0, 0, 4

Harem Girls x Ivana Krunić – „Bom bom“: 8, 6, 4, 4, 6

Aleksandra Sekulić – „Kule“: 5, 4, 6, 3, 8

Lavina – „Kraj mene“: 7, 8, 8, 0, 7 Drugo polufinale – glasovi publike Aleksandar Radojević – „Sudbina“ – 928

Milica Burazer – „Svima vama treba mama“ – 1155

Sanja Aleksić – „Ko me proba“ – 814

Luka – „Veruj“ – 1207

Džek Lupino – „Adrenalin“ – 1680

Zona – „Čairi“ – 1839

Brat Pelin – „Fräulein“ – 5389

Geminni – „Metar sreće“ – 2208

Avgust – „Jabuka“ – 834

Harem Girls x Ivana Krunić – „Bom bom“ – 3315

Aleksandra Sekulić – „Kule“ – 679

Lavina – „Kraj mene“ – 5956

Najviše poena osvojila je Zona (12), zatim Brat Pelin (10), dok je Lavina dobila 8 poena.

Interesantno je da Tijana Milošević u ovom polufinalu nije dodelila nijedan bod grupi Lavina. Ipak, to ih nije sprečilo da kasnije odnesu pobedu u finalu.

FINALE – glasovi žirija

Redosled: Zoja Kida, Alek Aleksov, Danica Prodanović Nina, Igor Panić Nući, Aleksandra Kovač

Pogledajte u galeriji kako su glasali:

Brat Pelin – „Fräulein“: 7, 3, 4, 8, 0

Lores – „Unseen“: 6, 2, 7, 3, 7

Džek Lupino – „Adrenalin“: 0, 0, 0, 2, 0

Ana Mašulović – „Zavoli me“: 0, 6, 0, 5, 0

Harem Girls x Ivana – „Bom bom“: 4, 5, 5, 7, 5

Iva Grujin – „Otkrivam sebe“: 0, 4, 0, 1, 2

Kosmos trip – „Sve je u redu“: 5, 1, 1, 0, 1

Zejna – „Jugoslavija“: 10, 8, 8, 12, 12

Geminni – „Metar sreće“: 3, 0, 0, 0, 0

Luka – „Veruj“: 1, 10, 3, 0, 8

Lavina – „Kraj mene“: 12, 12, 12, 10, 10

Janks – „Srušio si sve“: 8, 7, 10, 0, 6

Zona – „Čairi“: 2, 0, 6, 6, 4

Mirna – „Omaja“: 0, 0, 2, 4, 3 Glasovi publike u finalu

Brat Pelin – „Fräulein“ – 14.003

Lores – „Unseen“ – 2239

Džek Lupino – „Adrenalin“ – 1952

Ana Mašulović – „Zavoli me“ – 1224

Harem Girls x Ivana – „Bom bom“ – 6130

Iva Grujin – „Otkrivam sebe“ – 2445

Kosmos trip – „Sve je u redu“ – 4396

Zejna – „Jugoslavija“ – 4454

Geminni – „Metar sreće“ – 2316

Luka – „Veruj“ – 1949

Lavina – „Kraj mene“ – 29.759

Janks – „Srušio si sve“ – 682

Zona – „Čairi“ – 4726

Mirna – „Omaja“ – 1237

Najmanje glasova publike dobila je pesma „Srušio si sve“, dok je Lavina osvojila duplo više glasova od drugoplasiranog Brata Pelina, a čak šest puta više od trećeplasiranog kandidata Harem Girls, po glasovima publike.

