Spektakl, energija i moćan metal

Spektakl, energija i moćan metal dominirali su scenom tokom nastupa grupe "Lavina" u takmičenju za izbor Pesme za Evroviziju. Luka Aranđelović, frontmen benda, iskreno je rekao da grupa nije očekivala ovakav uspeh, ali da su se ipak nadali.

"U to smo ušli vrlo spontano, svaki korak nas je iznenadio, od početka, od samog prolaska konkursa, pa do pobede, tako da i dalje sabiramo utiske i i dalje nismo svesni šta se događa", rekao je u Jutarnjem programu Aranđelović.

Prvi put metal na Evrosongu

Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a dodala je da je ovo prvi put da Srbija ima metal predstavnike na Evrosongu:

"Veoma smo zadovoljni i srećni zbog toga, jer potvrđujemo da gajimo muzičku raznolikost. Ovo je velika šansa da metal, koji je, kao muzički žanr, rekla bih, prilično marginalizovan i zapostavljen, sada nekako dođe opet u fokus. Srećni smo i zbog šoua koji smo napravili trodnevnog, i osam i po sati programa."

Zadovoljstvo organizatora i publike

"Jako smo zadovoljni kako je sve to izgledalo i kako se realizovalo, i komentari publike to i govore", kaže supervizor festivala PZE Uroš Marković, i čestitao pobednicima koji su dobili 12 poena – i od žirija i od publike, što, kako naglašava, govori sve o njihovom trijumfu.

Ističe da je dogovoreno i da se odmah krene sa pripremama. Pohvalio je ceo tim ljudi koji su radili na realizaciji šoua. O pobedničkom bendu kaže da je na njih posebno skrenuta pažnja posle nastupa u polufinalu.

Perovićeva je dodala da je fascinantno to da se posle dugo vremena desilo da se poklope glasovi i publike i žirija, i da su i jedni i drugi dali maksimalni broj poena jednom od takmičara.

Pesma "Kraj mene" i planovi benda

Frontmen "Lavine" Luka Aranđelović je na kraju otkrio da je pobednička pesma "Kraj mene" pisana za album, čije će izdavanje grupa verovatno morati da malo odloži. Evrosong se ove godine održava u Beču od 12. do 16. maja.

