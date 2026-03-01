Slušaj vest

Srpski pevač i tekstopisac Marko Mandić, koji je 2024. godine učestvovao na "Pesmi za Evroviziju" sa numerom "Dno", oglasio se nakon pobede niškog progresiv metal sastava "Lavina" na ovogodišnjoj PZE.

Mandić je na svom Instagram profilu podelio storij u kojem je bez zadrške izneo stav o pobedničkoj pesmi i reakcijama publike. Njegova objava izazvala je veliku pažnju, ali i podeljene komentare na društvenim mrežama.

"Svako ko nije retardiran i slušao je bar 12+ minuta metala u svom životu može da mi se javi u DM za pomoć i podršku. Za ostale, jasno mi je da vam je ovo kul i novo jer nije nešto što vam je poznato, ali to ne znači da je dobro. Nije dobro, baš nije dobro. P.S. Super prilika ako vas uvo vuče iskreno tim putem, bend koji zapravo donosi nešto novo i kul u žanru koji ste sad otkrili i za koji ste glasali. SOUND ON."

Ubedljiva pobeda "Lavine"

Podsetimo, "Lavina" je trijumfovala na ovogodišnjoj „Pesmi za Evroviziju“ i predstavljaće Srbiju na Evroviziji u Beču. Njihova pobeda izazvala je brojne reakcije – od oduševljenja zbog iskoraka ka tvrđem zvuku, do kritika onih koji smatraju da metal nije adekvatan izbor za ovo takmičenje.

Mandićeva objava dodatno je podgrejala raspravu o tome da li je publika glasala vođena trenutnim trendom i efektom iznenađenja ili je u pitanju autentična podrška drugačijem muzičkom izrazu na domaćoj sceni.

