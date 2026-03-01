Slušaj vest

Nakon finalne večeri i pobede grupe "Lavina" na Pesmi za Evroviziju 2026, Srbija beleži pomak na kladionicama zvaničnog sajta Evrovizije.

Skok na kladionici preko noći

Pre finala, Srbija je zauzimala 21. mesto, dok se nakon jučerašnjeg trijumfa sa numerom "Kraj mene" popela na 19. poziciju. Na vrhu liste favorita i dalje se nalaze Finska na prvom mestu, Grčka na drugom, Danska treća, Švedska četvrta, dok je Izrael peti.

Srbija na Kladionicama skočila sa 21. na 19. mesto Foto: Printscreen/eurovisionworld.com

Pobeda "Lavine" i rast u plasmanu pokazuje sve veće interesovanje publike i potencijal srpskog predstavnika da napravi snažan utisak na predstojećem Evroviziji u Beču.

Ko su momci iz benda Lavina

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album "Odyssey", na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Lavine na PZE:

1/15 Vidi galeriju Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi). "Lavina" je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl "This, too, will pass".

