Grupa Lavina pobednik je nacionalnog izbora „Pesma za Evroviziju“ i predstavljaće Srbiju na ovogodišnjem Evrosongu u Beču. Bend je do trijumfa stigao zahvaljujući najvećem broju glasova i publike i stručnog žirija.

Jutro nakon pobede osvanule su prve reakcije – dok su na društvenim mrežama brojni korisnici čestitali pobednicima, pojavile su se i polemike.

Hrvatski mediji i komentari čitalaca

Nakon što je objavljena vest o pobedi Lavine, hrvatski portal Indeks suočio se sa velikim brojem komentara ispod teksta o srpskom predstavniku.

Mišljenja su bila podeljena.

Jedni su hvalili energiju i koncept nastupa, drugi su ocenili da je ideja dobra, ali da „nešto nedostaje“, dok su pojedini povukli paralelu sa drugim izvođačima.

Među komentarima su se našli:

„Imaju i komšije svog Marka Bošnjaka“

„Ovi su izmislili svet za ove hrvatske narikače koje pevaju o izmišljenim istorijskim detaljima u drugoj državi“

„Metalci i ljubavna balada, srpski Maneskin“

„Sačuvaj me, Bože“

„Ramštajn sa Temua“ Hrvatsku predstavlja Lelek sa pesmom „Andromeda“

Na Dori je pobedila grupa Lelek, koja će Hrvatsku predstavljati sa pesmom „Andromeda“ na 70. takmičenju za Pesmu Evrovizije u Beču.

Posebno je zanimljivo da je Zorja Pajić, pevačica iz Srbije, zajedno sa suprugom Lazarom učestvovala u stvaranju muzike za pobedničku numeru.

Lelek je hrvatski etno-pop bend osnovan u septembru 2024. godine. Grupu čini pet članica – Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivija Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Bend kombinuje tradicionalne motive sa modernim pop zvukom, oslanjajući se na slovensko nasleđe i elemente domaće kulture.

