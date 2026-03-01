Slušaj vest

Linda Lampenius i Pit Parkonen sa pesmom "Liekinheitin" predstaviće Finsku na Evroviziji koja će se u maju održati u Beču. Pobedili su na UMK-u (Uuden Musiikin Kilpailu), finskom nacionalnom izboru za pesmu Evrovizije, održanom u Tampereu.

Ubedljiva pobeda

U finalu finskog izbora takmičilo se sedam izvođača, a događaj je održan u najvećoj zatvorenoj areni u zemlji, Nokia Areni. Pobednik je odlučen kombinacijom glasova publike, koji su činili 75% ukupnog rezultata, i ocena međunarodnog žirija, koje su nosile preostalih 25%.

Odluka je bila jednoglasna – i publika i žiri dali su najviše glasova pesmi "Liekinheitin", koja kombinuje elemente roka, klasične i plesne muzike. Pesma je osvojila 570 bodova, gotovo tri puta više od drugoplasirane pesme „Takatukka“ Anttija Paalanena.

Prvi na kladionicama

Prema trenutnim prognozama kladionica, Finska je već izbila na prvo mesto i smatra se glavnim favoritom za pobedu na ovogodišnjem Evrosongu u Beču. Iza nje se nalaze Grčka i Danska, dok je Hrvatska trenutno na 17. mestu.

Srbija na Kladionicama skočila sa 21. na 19. mesto Foto: Printscreen/eurovisionworld.com

Ko su Linda Lampenius i Pit Parkonen?

Linda Lampenius svetski je poznata klasična violinistkinja. Sa samo osam godina pridružila se orkestru Helsinki Junior Strings, a kao tinejdžerka je nastupala na turnejama širom Severne Amerike, Evrope i Azije.

Njeni klasični solo albumi učinili su je najprodavanijom finskom klasičnom muzičarkom svog vremena. Lampenius je svoju priču ispričala u autobiografiji "Moj neukroćeni život" i u dokumentarnoj seriji "Linda", koja je osvojila nagradu Golden Venla, finsku verziju Zlatnog globusa.

Pit Parkonen postao je poznat široj publici 2008. godine učestvovanjem u televizijskom šou "Idols", gde je osvojio treće mesto. Od tada je objavio nekoliko albuma, nastupao u finskim klubovima i na festivalima, te se etablirao kao jedan od vodećih finskih pop i soul pevača.

Parkonen je 2014. godine pobedio u finskoj verziji šoua "Ples sa zvezdama" sa svojom profesionalnom plesnom partnerkom Katri Makinen.

