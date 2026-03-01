Slušaj vest

Nakon pet dugih i uzbudljivih noći ispunjenih vrhunskom italijanskom muzikom, zvanično je završeno 76. izdanje legendarnog Festivala di Sanremo. U jakoj konkurenciji od 30 izvođača, pobedu je odneo iskusni muzičar Sal Da Vincis emotivnom pesmom "Per sempre sì".

Finalna večer i superfinale

Tokom finalne večeri, svih 30 takmičara izvelo je svoje pesme još jednom, nakon čega su sabrani rezultati iz prve tri noći. U napeto superfinale ušlo je pet najboljih: Sal Da Vinci, Sayf, Ditonelapjaga, Arisa, te Fedez i Masini. Odluku o pobedniku doneli su novinarski žiri (33%), radijski žiri (33%) i publika putem televotinga (34%), a kruna Sanrema zasluženo je pripala Salu Da Vinciju koji će, po svim prilikama, biti predstavnik Italije na ovogodišnjoj Evroviziji.

Iza pobedničke pesme „Per sempre sì“ stoji snažan autorski tim, uključujući Alesandra La Cavu i Federiku Abate, dok sam izvođač sada ima otvorenu mogućnost da predstavlja Italiju na Evrovizija 2026. godine. Ako Da Vinci odbije tu priliku, italijanska televizija RAI odabraće drugog predstavnika s festivala.

Ko je Sal Da Vinci?

Pravim imenom Salvatore Majkl Sorentino, 56-godišnji pobednik Sanrema, dobro je poznato ime na italijanskoj muzičkoj i glumačkoj sceni. Iako je rođen u Njujorku, odrastao je u Napulju gde i danas živi. Njegov otac, Mario Da Vinci, slavni izvođač tradicionalne napuljske kancone, od malih nogu ga je inspirisao da krene muzičkim putem.

Sal nastupa već od šeste godine, a tokom bogate karijere objavio je desetine albuma. Ovo mu nije prvi susret sa Sanremom – nastupio je i 2009. godine sa pesmom "Non riesco a farti innamorare", kada je osvojio visoko treće mesto.

Zvezdani gosti i najava novog voditelja

Finalno veče iz kultnog teatara Ariston, koju su vodili Karlo Konti i Laura Pausini uz pomoć Đordžije Kardinaleti i Nina Frasike, bila je pravi spektakl. Na pozornicu je stao i legendarni Andrea Bočeli, izvodeći pesmu "Il mare calmo della sera" kojom je pobedio u kategoriji debitanta davne 1994. godine, kao i svoj globalni hit "Con te partirò".

Na kraju večeri, Karlo Konti je najavio da se povlači sa pozicije voditelja i umetničkog direktora festivala nakon dve godine, i otkrio da će ga na tom mestu 2027. godine naslediti poznati televizijski voditelj Stefano De Martino.

Pogledajte video: Da li se Evrovizija promenila?