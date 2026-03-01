Slušaj vest

Srbija je sinoć izabrala svog predstavnika na takmičenju Pesma za Evroviziju, grupa Lavina predstavljaće nas na Evroviziji u Beču. Miljenici publike, ali i žirija u centru su interesovanja, a ono što je zanimljivo i da polako privlače pažnju svetkse javnosti.

Skok na kladionici preko noći

Kako smo već objavili, pre finala, Srbija je zauzimala 21. mesto, dok se nakon jučerašnjeg trijumfa sa numerom "Kraj mene" popela na 19. poziciju. Na vrhu liste favorita i dalje se nalaze Finska na prvom mestu, Grčka na drugom, Danska treća, Švedska četvrta, dok je Izrael peti.

Pobeda "Lavine" i rast u plasmanu pokazuje sve veće interesovanje publike i potencijal srpskog predstavnika da napravi snažan utisak na predstojećem Evroviziji u Beču.

Postavlja se pitanje da li Srbija može da obezbedi dobar plasman na Evroviziji?

Ko su momci iz benda Lavina

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album "Odyssey", na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku.

Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi). "Lavina" je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl "This, too, will pass".

Pesma Evrovizije biće održana u Beču od 12. do 16. maja 2026. godine. Ukupno se takmiči 40 zemalja. Po polufinalima je podeljeno 35 zemalja, je su ostale četiri deo "velike četvorke", a tu je i Austrija koja je kao domaćin direktno u finalu.

Srbija, odnosno predstaviće se na jubilarnoj 70. Evroviziji u Beču u prvom polufinalu 12. maja.

Video: Prva izjava grupe Lavina nakon pobede na PZE