"Jedan deo mene žali zbog toga" Madona otkrila zbog kog svog poteza se kaje "Žao mi je..."
Iako je tokom decenija ostvarila karijeru kakvom malo ko može da se pohvali, Madona priznaje da postoji jedna profesionalna odluka zbog koje i danas oseća trunku kajanja.
Svojevremeno je, gostujući u emisiji kod Džimija Felona, otkrila da je odbila ponudu da se pojavi u kultnom filmu „The Matrix“.
„Možeš li da veruješ u to?“, rekla je Madona i dodala:
„To je jedan od najboljih filmova ikada snimljenih. Jedan mali, sićušni deo mene žali zbog tog jednog trenutka u mom životu.“
Ostvarenje iz 1999. godine, koje prati hakera Nea (Kijanu Rivs) u borbi protiv sistema lažne stvarnosti, postalo je globalni fenomen i zaradilo stotine miliona dolara širom sveta, uz brojne nagrade i priznanja kritike.
Madona je ispričala i da je bila u opticaju za još dve velike filmske uloge, Ženu-mačku u filmu „Povratak Betmena“ i glavnu rolu u „Showgirls“. Ipak, samo jednu propuštenu priliku smatra greškom.
„Pogledala sam oba filma i žao mi je što sam odbila Ženu-mačku. To je bilo prilično moćno“, priznala je dobitnica Gremija i dodala:
„Showgirls? Ne.“
(Kurir.rs/ Nova)
