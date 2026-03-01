Slušaj vest

Iako je tokom decenija ostvarila karijeru kakvom malo ko može da se pohvali, Madona priznaje da postoji jedna profesionalna odluka zbog koje i danas oseća trunku kajanja.

Svojevremeno je, gostujući u emisiji kod Džimija Felona, otkrila da je odbila ponudu da se pojavi u kultnom filmu „The Matrix“.

„Možeš li da veruješ u to?“, rekla je Madona i dodala:

„To je jedan od najboljih filmova ikada snimljenih. Jedan mali, sićušni deo mene žali zbog tog jednog trenutka u mom životu.“

Kijanu Rivs u filmu Matriks Foto: cineclassico / Alamy / Profimedia

Ostvarenje iz 1999. godine, koje prati hakera Nea (Kijanu Rivs) u borbi protiv sistema lažne stvarnosti, postalo je globalni fenomen i zaradilo stotine miliona dolara širom sveta, uz brojne nagrade i priznanja kritike.

Madona je ispričala i da je bila u opticaju za još dve velike filmske uloge, Ženu-mačku u filmu „Povratak Betmena“ i glavnu rolu u „Showgirls“. Ipak, samo jednu propuštenu priliku smatra greškom.

Madona Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Pogledala sam oba filma i žao mi je što sam odbila Ženu-mačku. To je bilo prilično moćno“, priznala je dobitnica Gremija i dodala:

„Showgirls? Ne.“

(Kurir.rs/ Nova)

Bonus video: