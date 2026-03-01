Slušaj vest

Sinoć su u Mančesteru dodeljene BRIT nagrade (BRIT Awards), najprestižnije muzičko priznanje u Velikoj Britaniji koje se često naziva britanskim ekvivalentom američkog Gremija. Britanska fonografska industrija još od 1977. godine uručuje priznanja za najveća dostignuća u popularnoj muzici. Ozi Ozborn je posthumno nagrađen, a statuu su primile njegova supruga i ćerka, Šeron i Keli Ozborn.

Ozi Ozborn nagrađen je za životno delo. Šeron Ozborn je na sceni BRIT Awards (Brit nagrada) istakla da je njen muž, legendarni muzičar, bio „autentičan, talentovan i nepredvidiv divlji čovek“. Naglasila je da je uprkos svetskoj slavi,koju je stekao, u srcu uvek ostao „radnička klasa iz Birmingema“.

Tokom govora upotrebila je nekoliko psovki, pa je na kraju poručila: „Nikada neće postojati drugi Ozi je*eni Ozborn!“.

Keli Ozborn pridružila se majci na bini pa se zahvalila fanovima što su voleli njenog oca i poslala pozdrav njihovom omiljenom fudbalskom klubu, Aston Vili.

Nagradu je najavila Doli Parton putem video poruke. Posle govora, usledio je nastup supergrupe koju je predvodio Robi Vilijams, izvodeći pesmu „No More Tears“ sa bivšim članovima Ozijevog benda.

Robi Vilijams inače drži rekord sa najviše osvojenih Brit nagrada, ukupno 18, uključujući i one koje je dobio kao član benda Take That. Ovaj slavni pevač bio je uz Keli i Šeron Ozborn na crvenom tepihu.

Na sinoćnoj ceremoniji trijumfovala je pevačica Olivija Din osvojivši četiri statue, među kojima su i nagrade za umetnika i album godine. Detalje sa događaja možete pogledati u galeriji.

Keli Ozborn "sablasno mršava"

Mnogo je utisaka sa ceremonije Brit nagrada, a među njima i brojni komentari o Keli Ozborn koja je izgledom zabrinula fanove. 'Ovo je drastično i prilično uznemirujuće", "Keli je potreban pomoć, ovo je tužno", "Sablasno je mršava", glase reakcije.

Keli Ozborn i Šeron Ozborn sa Robijem Vilijamsom na dodeli BRIT nagrada Foto: Frederic Duval / Sipa USA / Profimedia

Jedan obožavalac je dodao da "Keli ne izgleda zdravo" pa ju je savetovao da "potraži pomoć nutricioniste i pod hitno nešto uradi po pitanju svoje kilaže".

Ćerka Ozija Ozborna ranije ove nedelje srela se sa veoma surovim komentarom na Instagramu, koji glasi: "Izgleda kao leš... previše je mršava i krhka... izgleda kao da će uskoro videti svog tatu".

Keli je uzvratila: "Doslovno ne mogu da verujem koliko su neka ljudska bića odvratna! Niko ne zaslužuje ovakvo zlostavljanje! I ovo će proći, ali dođavola".

Operisala želudac, njena majka koristila Ozempik

Negirala je da je koristila lekove za mršavljenje, a već duže vreme izaziva ovakve reakcije. Nakon smrti njenog oca, u julu prošle godine, takvi komentari počeli su učestaliji, a ona sve mršavija i mršavija. Ovako je izgledala pre samo sedam meseci.

Priznala je da se još od tinejdžerskih dana borila sa nesigurnošću zbog kilaže. „Doveli su u kancelariju u agenciji, i on .... održao mi je govor o tome kako sam predebela za TV i da moram da smršam i da ću, ako to uradim, izgledati bolje.

Keli Ozborn nekada Foto: Printscreen

A on je samo govorio:"Nisi filmska zvezda, ali mogla bi da budeš ako izgubiš kilograme", ispričala je prošle godine u podkastu The Osbournes.

Keli je 2018. imala operaciju želuca, i to je nazvala "najbolja stvar koju je ikada uradila". Uz dijete i trenimg smršala je nakon toga 36 kilograma.

U trudnoći se ugojila 45 kilograma, i dobila gestacijski dijabetes. Podsetimo, Keli je pre tri godine dobila sina Sidnija, i kako je rekla, izbegavala je javnu scenu zbog debljine.

"Znam da svi misle da sam uzimala Ozempik. Nisam uzimala Ozempik. Ne znam odakle to. Moja mama je koristila taj lek", istakla je.

I Šeron Ozborn izaziva šok svojom transformacijom, nakon što je drastično smršala i kako se čini, nastavlja da gubi kilograme.

