Hrvatska influenserka i tiktokerka Mirta Miler veoma je popularna i prati je više od 2,2 miliona ljudi na Instagramu i skoro 19 miliona na Tiktoku. Najčešće objavljuje sadržaje vezane za šminkanje, a o njenom privatnom životu sene zna mnogo.

Milerova je pre godinu dana javno otkrila da joj je srce ukrao jedan Srbin. U pitanju je naš košarkaš Nemanja Popović, koji je Mirtu danas verio!

Romantičan snimak prosidbe podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Prosidba se dogodila na spektakularnoj snežnoj lokaciji okruženoj planinama, koja je celom trenutku dala gotovo filmsku atmosferu.

''Ti i ja - moj najdraži plot twist!'', napisala je uz video. onda dodala i komentar: “Sve što mogu reći je hvala Bogu što mi je rekao da promenim nokte, ako ste videli video, znate…”

Na videu se vidi kako je njen partner kleknuo na jedno koleno, dok je Mirta u prvi mah ostala u šoku. Prvo je nepomično stajala, potom se okrenula s velikim osmehom, a onda i par puta čučnula pre nego mu je pružila ruku da joj stavi prsten.

Mirta i Nemanja u vezi su od 2024. godine.

"Ovo je prosidba iz snova”

“Ajme, čestitam! Sećam se još dok si prolazila prvi raskid, kako mi je drago da si našla nekoga ko zaslužuje provesti život s tobom.”, “Čestitam!!! Prsten je savršen i nadam se da će tvoj brak biti jednako lep.”, “Ovo je doslovno moja prosidba iz snova”, pisali su Mirtini pratioci.

