Slušaj vest

Vampirska horor drama „Grešnici“ trijumfovala je na 32. dodeli nagrada SAG-AFTRA, sada poznatih kao Nagrade za glumce, osvojivši nagradu za najbolju glumačku ekipu u filmu, ozbiljno uzdrmavši trku za Oskara. Ova nagrada je filmu dala snažan vetar u leđa u borbi za najvažniju nagradu, gde mu je glavni rival drama „Jedna bitka za drugom“.

Veliki preokret u trci za Oskara

Dan ranije, „Jedna bitka za drugom“ osvojio je nagradu Američkog udruženja producenata za najbolji film, koja se tradicionalno smatra snažnim pokazateljem uspeha na Oskarima. Međutim, pobeda „Grešnika“ na dodeli glumačkih nagrada promenila je odnos snaga i dodatno ojačala njegovu poziciju kod glasača.

Pogledajte u galeriji dobitnike SAG nagrada:

1/7 Vidi galeriju SAG nagrade 2026 Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Pored nagrade za najbolju glumačku ekipu, film je osvojio i nagradu za najboljeg glavnog glumca – pripala je Majklu B. Džordanu za njegovu dvostruku ulogu braće blizanaca.

– Nisam ovo očekivao. Ogromna je čast biti nominovan zajedno sa ljudima čiji rad volim i poštujem – rekao je glumac prilikom primanja nagrade.

Džesi Bakli korak bliže Oskaru

Glumica Džesi Bakli nastavila je svoj uspešan niz i osvojila nagradu za najbolju glumicu za film „Hamnet“. U emotivnom govoru, posebno je pohvalila svoju koleginicu Emili Votson, ističući da je njena najveća lekcija uvek bila – da ostane čovek.

Šon Pen i Ejmi Madigan potvrdili su status favorita

Iskusni Šon Pen osvojio je nagradu za sporednu ulogu u filmu „Jedna bitka za drugom“, dok je nagrada za sporednu glumicu pripala Ejmi Madigan za film „Oružje“.

Harison Ford na dodeli SAG nagrada 2026 Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Zanimljivo je da je Madigan već ranije bila nagrađena od strane kritičara za istu ulogu, dok je Zlatni globus otišao u ruke Tejane Tejlor za film „Jedna bitka za drugom“.

Rekordan broj nominacija, ali skroman učinak

„Jedna bitka za drugom“ ušao je u veče sa čak sedam nominacija – najviše u istoriji ove nagrade – ali je na kraju osvojio samo jednu nagradu.

Domaćica ceremonije bila je Kristen Bel u Shrine Auditorium.

Prethodni rekord od pet nominacija držali su: „Zaljubljeni Šekspir“

„Čikago“

„Sumnja“

„Banšiji sa Inišerina“

„Sve svuda odjednom“

„Zlo“ Emotivan trenutak večeri: Set Rogen prima nagradu u ime preminulog kolege

Televizijskim kategorijama dominirala je humoristička serija „Studio“, koja je osvojila nagradu za najboljeg glumca u humorističkoj seriji.

Glumac Set Rogen proglašen je za najboljeg glumca u humorističkoj seriji, a takođe je prihvatio nagradu za najbolju ulogu u humorističkoj seriji u ime nedavno preminule Ketrin O'Hara.

„Imali smo sreće da živimo u vremenu kada je ona nesebično delila svoj talenat sa nama“, rekao je Rogen, sećajući se svojih uloga u filmovima „Bitldžus“ i „Najbolji u emisiji“.

Dominiraju „Pit“ i „Diplomata“

Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Bolnička drama „Pit“ ponovila je svoj Emi uspeh, osvojivši nagradu za najbolji dramski ansambl, dok je Noa Vajl proglašen za najboljeg glumca u dramskoj seriji.

Keri Rasel je ponela kući titulu najbolje glumice u dramskoj seriji za ulogu u filmu „Diplomata“.

Počasna nagrada za Harisona Forda

Legendarni Harison Ford, poznat po svojim kultnim ulogama kao Han Solo i Indijana Džouns, dobio je 61. nagradu SAG-AFTRA za životno delo, kao priznanje za njegovu izuzetnu karijeru i humanitarni rad.

KOMPLETNA LISTA POBEDNIKA Film Najbolja glumačka ekipa: „Grešnici“

Najbolji glumac: Majkl B. Džordan – „Grešnici“

Najbolja glumica: Džesi Bakli – „Hamnet“

Najbolji sporedni glumac: Šon Pen – „Jedna bitka za drugom“

Najbolja sporedna glumica: Ejmi Madigan – „Oružje“

Najbolja kaskaderska ekipa: „Nemoguća misija – Konačni obračun“ Televizija Najbolja komična ekipa: „Studio“

Najbolja dramska ekipa: „Pit“

Najbolji glumac u komediji: Set Rogen – „Studio“

Najbolja glumica u komediji: Ketrin O’Hara – „Studio“

Najbolji glumac u drami: Noa Vajl – „Pit“

Najbolja glumica u drami: Keri Rasel – „Diplomata“

Najbolji glumac u TV filmu/mini-seriji: Oven Kuper – „Adolescencija“

Najbolja glumica u TV filmu/mini-seriji: Mišel Vilijams – „Dying for Sex“

Najbolji kaskaderski ansambl u seriji: „The Last of Us“

Video: Glumac Mikele Morone se provodi u Beogradu