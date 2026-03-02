Slušaj vest

Članovi metal grupe Lavina, koja će ove godine predstavljati Srbiju na Evroviziji, oglasili su se na Instagramu nakon pobede na PZE 2026 i zahvalili su se svima koji su od samog početka uz njih, a posebnu zahvalnost su iskazali svom mnogočlanom timu.

Na fotografiji koju su objavili može se videti mnogobrojni tim koji je, zajedno s članovima grupe, vredno radio na realizaciji svega što je publika videla na Pesmi za Evroviziju, a što je rezultiralo pobedom.

"Sinoć se desilo nešto neverovatno. Nešto što smo oduvek priželjkivali, čemu smo se oduvek nadali, ali i nešto za šta iskreno nismo mislili da je moguće.

Malo je reći da smo i dalje zatečeni i da nemamo reči koje mogu da iskažu pravu zahvalnost svim ljudima koji su nas podržali od samog početka. Svim ljudima koje smo upoznali ovih godina i svima vama koji ste juče bili uz nas i podržali našu iskrenu ljubav prema muzici i onome što radimo.

Tim ljudi koji je ove godine realizovao naš nastup i stao uz nas je to radio bez kompromisa, u teškim uslovima i sa neopisivo mnogo ljubavi. Radili su bez prestanka, dali sve od sebe i za to nisu očekivali ništa za uzvrat. To su radili jer su osetili da ovo nama znači više od svega.

Lavina je krenula kao šest čoveka sa potrebom da se izraze i izbace iz sebe nešto iskreno, ali se brzo pretvorilo u veliku porodicu.

Takođe bismo hteli da se zahvalimo svim učesnicima ovogodišnjeg PZE, kao i njihovim timovima. Mislim da govorimo u svačije ime da ove godine nismo osetili da je ovo takmičenje već sjajan muzički festival u kome smo proslavili muziku Srbije, inkluzivnost, požrtvovanost, ljubav i strast svih ovih ljudi da nešto stvore i da to prezentuju celom svetu. Za to stvarno treba biti hrabar. Nikad nismo zamišljali da ćemo biti tako prihvaćeni i da će nam ovo biti najlepše i najprijatnije iskustvo u našoj kratkoj muzičkoj karijeri. Stekli smo prijatelje za život. Hvala vam.

Na slici je deo ekipe koja je sve ovo realizovala i voleli bismo da im se barem na ovaj način odužimo", stoji u objavi na njihovoj zvaničnoj Instagram stranici.

Ko su momci iz benda Lavina

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.

Foto: Gordan Jović, RTS

Tokom dosadašnje karijere objavili su sledeće pesme:

Id (2022)

Myopic (2022)

In Your Absence (2024)

IRON WILL (2024)

This, too, will pass (2025) Nastavnik muzičkog

Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Gordan Jović, RTS

Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.

Ljubav kao dodatna inspiracija

Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen. U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, a njihova romansa dodatno je zaintrigirala javnost. Mnogi komentarišu da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom, upečatljivim stilom i umetničkom slobodom koja ih izdvaja iz mase.

