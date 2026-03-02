Evo ko stoji iza grupe Lavina, koja će nas predstavljati na Evroviziji: U pitanju je ozbiljan tim, sad je jasno kako su pobedili na PZE 2026
Članovi metal grupe Lavina, koja će ove godine predstavljati Srbiju na Evroviziji, oglasili su se na Instagramu nakon pobede na PZE 2026 i zahvalili su se svima koji su od samog početka uz njih, a posebnu zahvalnost su iskazali svom mnogočlanom timu.
Na fotografiji koju su objavili može se videti mnogobrojni tim koji je, zajedno s članovima grupe, vredno radio na realizaciji svega što je publika videla na Pesmi za Evroviziju, a što je rezultiralo pobedom.
"Sinoć se desilo nešto neverovatno. Nešto što smo oduvek priželjkivali, čemu smo se oduvek nadali, ali i nešto za šta iskreno nismo mislili da je moguće.
Malo je reći da smo i dalje zatečeni i da nemamo reči koje mogu da iskažu pravu zahvalnost svim ljudima koji su nas podržali od samog početka. Svim ljudima koje smo upoznali ovih godina i svima vama koji ste juče bili uz nas i podržali našu iskrenu ljubav prema muzici i onome što radimo.
Tim ljudi koji je ove godine realizovao naš nastup i stao uz nas je to radio bez kompromisa, u teškim uslovima i sa neopisivo mnogo ljubavi. Radili su bez prestanka, dali sve od sebe i za to nisu očekivali ništa za uzvrat. To su radili jer su osetili da ovo nama znači više od svega.
Lavina je krenula kao šest čoveka sa potrebom da se izraze i izbace iz sebe nešto iskreno, ali se brzo pretvorilo u veliku porodicu.
Takođe bismo hteli da se zahvalimo svim učesnicima ovogodišnjeg PZE, kao i njihovim timovima. Mislim da govorimo u svačije ime da ove godine nismo osetili da je ovo takmičenje već sjajan muzički festival u kome smo proslavili muziku Srbije, inkluzivnost, požrtvovanost, ljubav i strast svih ovih ljudi da nešto stvore i da to prezentuju celom svetu. Za to stvarno treba biti hrabar. Nikad nismo zamišljali da ćemo biti tako prihvaćeni i da će nam ovo biti najlepše i najprijatnije iskustvo u našoj kratkoj muzičkoj karijeri. Stekli smo prijatelje za život. Hvala vam.
Na slici je deo ekipe koja je sve ovo realizovala i voleli bismo da im se barem na ovaj način odužimo", stoji u objavi na njihovoj zvaničnoj Instagram stranici.
Ko su momci iz benda Lavina
Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).
Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.
Tokom dosadašnje karijere objavili su sledeće pesme:
- Id (2022)
- Myopic (2022)
- In Your Absence (2024)
- IRON WILL (2024)
- This, too, will pass (2025)
Nastavnik muzičkog
Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.
Ljubav kao dodatna inspiracija
Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen. U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, a njihova romansa dodatno je zaintrigirala javnost. Mnogi komentarišu da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom, upečatljivim stilom i umetničkom slobodom koja ih izdvaja iz mase.
