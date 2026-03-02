Slušaj vest

Predstavnik Srbije na Evorviziji biće metal bend iz Niša Lavina, koji je izveo pobedničku pesmu "Kraj mene". Momci koji su godinama svirali pred malom publikom, daleko od reflektora, sada su postali predstavnici Srbije na prestižnom takmičenju "Evrovizija".

Ipak, put do ovog uspeha nije bio lak, iza tog trijumfa krije se priča o odricanju, veri i snovima koji su godinama delovali nedostižno.

Sve je počelo u Nišu, bez novca, ali sa snom

Priča benda počinje u Niš, daleko od glamura i velikih produkcija. Frontmen Luka Aranđelović, tada još anonimni mladić sa ogromnom ljubavlju prema muzici, okuplja ekipu istomišljenika. Nisu imali menadžere, nisu imali veliku podršku industrije, imali su samo instrumente, ideju i veru da mogu drugačije.

Vežbali su gde su stigli, u garažama, podrumima i improvizovanim studijima. Kako su kasnije pričali bliski prijatelji benda, bilo je trenutaka kada su razmišljali da odustanu, jer uspeh nije dolazio brzo.

- Nije bilo lako. Svirali smo pred malim brojem ljudi, često bez honorara. Ali nikada nismo prestali da verujemo — rekao je Luka u jednom od ranijih intervjua.

Luka - harizma, emocija i borba koja se čuje u glasu

Publika je odmah primetila frontmena, njegov prodoran glas, intenzivan pogled i energiju koju je nemoguće ignorisati. Međutim, iza scenske sigurnosti krio se mladić koji je godinama gradio samopouzdanje i tražio svoje mesto.

Oni koji ga poznaju kažu da je Luka perfekcionista, ali i emotivan umetnik koji svaku pesmu doživljava lično. Upravo ta iskrenost prenela se i na publiku tokom nastupa koji im je doneo pobedu.

Njihova pesma nije bila samo još jedna numera, bila je poruka. I publika je to osetila.

Godine borbe koje niko nije video

Pre nego što su došli do velikog takmičenja, Lavina je prošla put koji retko ko vidi. Nastupali su po klubovima, gradili publiku korak po korak i razvijali svoj autentični zvuk, bez kompromisa.

Nisu želeli da se uklope, već da budu svoji. I upravo to ih je izdvojilo.

