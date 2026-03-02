Sal Da Vinči slavi pobedu na Festivalu di Sanremo sa pesmom Per Sempre Sì

Italija je dobila svog predstavnika za Evroviziju u Beču 2026. godine – pobednik 76. izdanja festivala Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, bez razmišljanja je prihvatio ponudu da stane na evrovizijsku scenu. Njegov odgovor bio je kratak i jasan: „Per Sempre Sì!“

Trijumf posle pet večeri spektakla

Sal Da Vinči je slavio u konkurenciji čak 30 pesama, nakon pet festivalskih večeri koje su kulminirale velikim finalom u subotu, 28. februara. U završnom krugu takmičenja ponovo je izvedeno pet numera koje su dobile najviše glasova, a pobedu je odneo hit „Per Sempre Sì“ sa 22,2 odsto podrške publike.

Drugo mesto pripalo je pesmi „Tu Mi Piaci Tanto“ izvođača Sajfa, dok je treća završila numera „Che Fastidio!“ u izvođenju Ditonelapjage.

Italija spremna za Evroviziju u Beču

Zahvaljujući pobedi u Sanremu, Sal Da Vinči će predstavljati Italiju na 70. izdanju takmičenja Evrovizija, koje se u maju održava u Beč. Italijanski predstavnik na evrovizijsku binu donosi pesmu „Per Sempre Sì“, za koju mnogi već sada predviđaju visok plasman.

Ko je Sal Da Vinči?

Sal Da Vinči je umetničko ime Salvatora Majkla Sorentina, napolitanskog pevača i glumca, rođenog 1969. godine u Njujorku, tokom turneje njegovog oca, legendarnog pevača i glumca Marija Da Vinčija. Iako je rođen u SAD, odrastao je u Napulju, gde i danas živi.

Na scenu je stao već sa sedam godina, rame uz rame sa velikim imenima italijanske kinematografije i pozorišta. Još 1976. godine Sal je debitovao u muzici snimivši obradu pesme „Miracolo ’e Natale“ zajedno sa ocem.. Publika ga pamti iz kultnog filma „Il Motorino“ iz 1984. godine, kao i iz ostvarenja „Troppo Forte“ (1987), u kojem je igrao uz Karla Verdonea i Alberta Sordija.

Od filma do muzičkog vrha

Ipak, ljubav prema muzici ubrzo je prevagnula. Veliki proboj ostvario je 1994. godine, kada je pobedio na Festivalu Italijano sa pesmom „Vera“, koja je pod nazivom „Vida“ postala hit u Latinskoj Americi.

Tokom karijere sarađivao je sa brojnim velikim imenima, nastupao u muzičkim predstavama, a publika ga pamti i po ulozi u mjuziklu „C’era una volta… Scugnizzi“, koji je igrao od 2002. do 2006. godine.

Na Sanremu se već jednom popeo na pobedničko postolje – 2009. godine zauzeo je treće mesto sa pesmom „Non riesco a farti innamorare“.

Rekordi i milionski pregledi

Sal Da Vinči iza sebe ima desetine albuma, od kojih su mnogi snimani u saradnji sa ocem, u duhu napolitanske kancone. Među najuspešnijim izdanjima izdvajaju se albumi „Se amore è“ i „Non si fanno prigionieri“.

Njegova najpoznatija pesma „Rossetto e caffè“ oborila je rekorde – ostvarila je više od 450 miliona slušanja na svim digitalnim platformama, dobila dvostruku platinastu sertifikaciju i završila među najslušanijim numerama 2024. godine. Samo na Spotifaju ima preko 74 miliona strimova.

