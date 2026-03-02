Slušaj vest

Metal sastav Lavina iz Niša predstavljaće Srbiju na Evroviziji 2026 u Beču sa pesmom „Kraj mene“, a reakcije iz inostranstva već su zapalile društvene mreže. Dok se u zemlji još sležu utisci nakon finala Pesma za Evroviziju, Evropa bruji o srpskom predstavniku.

Strani jutjuberi i evrovizijski analitičari nisu ostali ravnodušni – naprotiv. Komentari i analize nižu se munjevitom brzinom, a Srbija je odmah nakon pobede „Lavine“ zabeležila skok na evrovizijskim kladionicama.

„Emocija koja probija ekran“ – Norvežani oduševljeni

Veliku pažnju izazvala je norveška influenserka Hana sa kanala ESC Norway, koja nije krila koliko ju je impresionirao vokal frontmena Luke Aranđelovića.

– Srbija uvek donese nešto autentično, ali ovo je potpuno neočekivano. Transformacija od tihe balade do čistog metala je neverovatna. Luka peva sa lakoćom, a emocija u refrenu bukvalno probija ekran. Ovo je pesma koja će u Beču podići celu arenu na noge. Bravo, Srbijo! – poručila je ona.

Poređenje sa Maneskinom i „balkanski mrak“

Poljski evrovizijski komentator istakao je da je najveća snaga benda upravo njihov upečatljiv vizuelni identitet i produkcija nastupa na svetskom nivou.

– „Lavina“ je savršeno ime, jer pesma zaista tako funkcioniše – počinje tiho, a onda vas pregazi talas energije. Podsećaju na rani Måneskin, ali sa tim specifičnim balkanskim mrakom koji publika obožava. Mislim da je Srbija upravo postala ozbiljan kandidat za top 5 – rekao je on.

Francuzi: „Bol i snaga su univerzalni“

Francuski jutjuber Maks priznao je da ga je iznenadio hrabar žanrovski zaokret Srbije.

– Ne razumem svaku reč na srpskom, ali bol i snaga u glasu su univerzalni. Ovo nije klasičan pop niti etno formula – i baš zato može daleko da dogura, naročito kod žirija – ocenio je on.

Srbija skače na kladionicama

Nakon finala PZE, „Lavina“ je pokrenula pravi talas reakcija širom Evrope. Analitičari ocenjuju da je Srbija napravila iskorak i poslala nešto drugačije – energičan, emotivan i produkcijski snažan metal nastup koji se izdvaja iz mora pop pesama.

