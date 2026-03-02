Slušaj vest

Demi Mur nosila je sinoć na ceremoniji SAG nagrada skulpturalnu crnu haljinu modne kuće Schiaparelli, model iz kolekcije za proleće 2026. godine. Smatra se jednom od modnih pobendica večeri, a evo kome su pripala prestižna priznanja.

Potvrdila je da su joj ekscentrične toalete omiljeni model haljina, a njen sinoćnji stajling je čak i zasenio njena prethodna modna izdanja u tom maniru.

Prednji deo haljine krasi efekat krokodilske kože, a kada se okrenula, usledilo je pravo iznenađenje, prikazala je ogroman beli volan od tila, ukrašen crnim tačkama.

Ovaj detalj nadmašio je i najduže i najglamuroznije plašteve, a modno izdanje Demi Mur pratilo je dres - kod ceremonije, koji glasi Reimagining Hollywood Glamour from the '20s and '30s" odnosno "Reinterpretacija holivudskog glamura 20-ih i 30-ih godina".

Na društvenim mrežama uglavnom hvale stajling slavne glumice ističući da je "izgledala kao anđeo" i "da stari kao vino". Nekima je zasmetaal orglica koja je bila pomalo i skarivena ispod haljine.

A Demi je nosila dijamantski nakit brenda Harry Winston, sa više od 95 karata pa modno izdanje zaokružila elegantnom punđom. Stajling je osmislio glumičin dugogodišnji saradnik Bred Goreski i ma koliko da je haljina privukla pažnju, uveliko se komentariše i da je holivudska glumica drastično smršala.

Neki čak to opisuju i kao "alarmantno stanje" pa se pitaju da li se iza svega možda ne krije neki zdravstveni problem. Daily mail u prvi plan ističe nikad mršaviju Demi Mur, a kako vi komentarišete njen stil?

Demi Mur je izuzetno vitku liniju prikazala i prošle nedelje na Gucci reviji u Milanu, a na sinoćnu dodelu došla je kao članica ekipe serije "Landman", koja je bila nominovana u kategoriji za najbolji ansambl u dramskoj seriji.

(Kurir.rs/ Blic žena)

