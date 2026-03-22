Iza glamura i besprekorne slike za javnost, brak najtužnije princeze na svetu i princa Alberta od Monakadrugačiji je nego što izgleda. Nova knjiga bivšeg najbližeg saradnika princa Alberta od Monaka raskrinkava lažni glamur i još lažniju bračnu harmoniju.

Tajni stan, daleko od reflektora i zvanične rezidencije dinastije Grimaldi, bio je prva lokacija na koju se uselio princ Albert od Monaka svega godinu dana nakon venčanja sa prelepom princezom Šarlin Vitstok. Tako, makar, u knjizi "Monaco Interdit" tvrdi Klod Palmer koji je bio "desna ruka" princa više od dve decenije.

Palmero opisuje za britanski "Telegraf" kako je 2012. godine zamoljen da pronađe i iznajmi "studio" u ime princa Alberta, koristeći korporativne strukture da ne bi ostavio trag. Situacija, priznaje, nije bila laka za upravljanje.

Princeza Šarlin i princ Albert II od Monaka

"Godinu dana posle venčanja tražio je da iznajmim studio za njega"

"To što sam uradio nije nezakonito, bio je to deo mog posla. Pročišćavanje prinčeve duše je posao sveštenika ili nešto što bi on sam trebalo da uradi kada se pogleda u ogledalo, ja nisam zadužen za to", rekao je bivši saradnik princa Alberta, izbegavajući detalje o tome šta se tačno dešavalo unutar studija koji je iznajmio za svog bivšeg poslodavca.

Ono što se, međutim, godinama provlačilo kroz tabloide nimalo nije išlo u prilog princu Albertu od Monaka: navodno je imao više od 40 ljubavnica, zbog čega je supruga želela da ga ostavi. Ne treba previše nagađati zbog čega je princ Albert od svog saradnika tražio da mu krišom iznajmi studio - tabloidi ga nisu uzalud nazivali "razvratnim princom".

Knjiga takođe baca drugačije svetlo i na princeze Šarlin. Palmero pominje "impulsivno trošenje" najtužnije princeze na svetu, koje je on u to vreme pokušavao da ograniči. Međutim, danas se njegova perspektiva promenila - njeno neumoljivo trošenje sada tretira kao pokušaj komunikacije.

Najtužnija princeza na svetu bila je sklona impulsivnom trošenju

Armani venčanica princeze Šarlin Foto: NIVIERE/VILLARD/NIKO/ALFRED / Sipa Press / Profimedia

"Fokusirao sam se na troškove, što mi je bio posao, ne shvatajući da je ono što je ona radila možda bila reakcija na to što se nije osećala dobro ili je to bio način da privuče pažnju svog muža. Malo mi je žao zbog toga", priznaje Palmer.

Istovremeno, bivši menadžer zauzima stav o glasinama da je princeza Šarlin pokušala da napusti Monako neposredno pre ceremonije 2011. godine. Ona je ranije izjavila da "nikada ne bi pobegla sa venčanja", a i Palmero je potvrdio da nije čuo za tako nešto. Međutim, informacija da je par boravio u različitim hotelima tokom medenog meseca u Južnoj Africi sada dobija novo značenje.

Princeza Šarlin od Monaka Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Fotografije, ucena i vanbračna deca

Palmerov posao nije se odnosio samo na vođenje finansija za princa Alberta od Monaka. Imao je daleko nezahvalnija zaudženja. U knjizi je otkrio da je morao da plati ženi koja je imala "inkriminišuće fotografije" princa Alberta kako bi sprečio njihovo objavljivanje. Takođe je obavljao diskretan prenos imovine na Albertovu vanbračnu decu, Aleksandra i Jasmin Grejs. "Nisam imao moralni problem sa tim, jer princ nije jedini koji ima decu van braka", primećuje Palmero u knjizi.

Princa Alberta opisuje kao osobu koja izbegava sukobe, ali isto tako često menja sopstvene odluke.

Palmer je izgubio posao kod princa Alberta od Monaka 2023. godine, i to na vrlo dramatičan način. Optužen je za korupciju preko anonimne veb stranice; ove optužbe on žestoko poriče, a pravna bitka je u toku. Njegova knjiga je pokušaj da skine ljagu sa svog imena, ali istovremeno i da pripreti bivšem poslodavcu.

Princ Albert, princeza Šarlin i blizanci Žak i Gabrijela na balkonu Kneževske palate tokom Nacionalnog dana Monaka Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Osećao sam se slomljeno. Nikada nisam zamišljao da će biti ovako teško. Strah nije opcija. Ako se plašite, odustajete. Želim da knjiga bude poziv na buđenje za princa Alberta. On treba da vidi šta se dešava u Monaku", poručio je Palmer.

Do sada je Palata čvrsto držala aferu u tajnosti. Međutim, otkrića čoveka koji je sastavio predbračni ugovor para izazvala su uzbunu u Kneževini, iznevši na videlo "rat ruža" između Karoline, princeze od Monaka i princeze od Hanovera, i lepe Šarlin koja očigledno ne bez razloga nosi nezvaničnu titulu najtužnije princeze na svetu.

