Izgled Irine Šajk na dodeli Actor Awards nije prvi put da manekenka ističe svoje obline kroz ekstravagantne, gotovo nadrealne siluete. 

Manekenka je u nedelju napravila pravi ulazak na crveni tepih dodele glumačkih nagrada SAG za 2026. godinu, privlačeći pažnju u dugačkoj crnoj haljini sa V-izrezom koji je pokazivao njeno poprsje. Ali dok je njena haljina imala dramatične detalje poput proreza do butina, korseta sa vezicama i podstavljenih kukova, zvezda njene odeće bi mogao biti njen modni dodatak: par prevelikih operskih rukavica koje su praktično dosezale do pazuha.

Pogledajte u galeriji smelo izdanje Irine Šajk:

Irina Šajk na dodeli SAG nagrada Foto: Jay L. Clendenin for The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia, Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Izgled je upotpunila podjednako smelim glamurom, uključujući dramatičan crni ajlajner i jarko crveni karmin.

– „Više nema granica, nema kutija u koje moraš da se uklopiš kao ‘samo model’ ili ‘samo ovo’. Ako mi nešto donosi radost, ako volim ono što radim i ako imam kreativnog partnera koji me inspiriše, želim to da istražujem,“ izjavila je Šajk za V Magazine.

Sa početkom 2026. godine, jasno je da nas očekuju još smeliji i neobični modni potezi od ove ruske manekenke, koja ne prestaje da pomera granice stila i estetike.

