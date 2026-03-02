Slušaj vest

Retko pojavljivanje Džima Kerija na 51. dodeli nagrada César Awards u Parizu 26. februara, gde je primio Počasnog Cezara za životno delo, trebalo je da bude svečani omaž njegovoj karijeri.

I bio je – barem unutar dvorane L Olympia.

Šezdesetčetvorogodišnji glumac održao je emotivan govor na tečnom francuskom jeziku, zahvalio se porodici, pokojnom ocu i saradnicima, među kojima i reditelju Majkl Gondri. Publika ga je ispratila ovacijama.

Na internetu? Počeo je haos.

"To nije on"

Gotovo odmah po objavljivanju fotografija i snimaka, društvene mreže preplavile su spekulacije:

"Ko je ovaj čovek?";

"Neprepoznatljiv.";

"To nije pravi Džim Keri."

Najekstremnija teorija tvrdi da je "pravi" Keri preminuo između 2015. i 2017. godine i da je zamenjen dvojnkom, klonom ili "projektnim glumcem". Kao "dokaz" navode se navodne promene u boji očiju, obliku nosa i vilice, zubima, građi tela, pa čak i smirenijem ponašanju. Teorije su se proširile na platformama poput X-a, Redita i TikToka, uklapajući se u širi narativ o poznatim ličnostima koje su navodno "zamenjene", među kojima je, kako mnogi spekulišu, od nedavno i Selena Gomez.

No, ne postoji nikakav kredibilan dokaz koji podržava ove tvrdnje - nema zvaničnih zapisa, curenja informacija niti potvrda bilo kakvih tvrdnji o zameni identiteta. Keri je prisustvovao ceremoniji sa partnerkom Min Ah i ćerkom Džejn, daje intervjue i nastavlja profesionalne projekte. Nedavno je ponovio ulogu dr Robotnika u filmu Sonic the Hedgehog 3.

Stručnjaci za estetsku hirurgiju primećuju da je moguće da je glumac osvežio izgled - zategnutija linija vilice, glađi vrat i suptilne promene u srednjem delu lica mogli bi ukazivati na fejslifting, filere ili blefaroplastiku. Uz to, nosi dužu, ofarbanu crnu kosu i deluje smirenije nego u mlađim danima.

Drugim rečima - godine, stil i možda estetske intervencije.

Težak period iza reflektora

Da bi se razumele ove spekulacije, potrebno je sagledati poslednjih 10 do 15 godina njegovog života.

Nakon ogromnog uspeha tokom 90-ih i 2000-ih u filmovima poput Ace Ventura: Pet Detective, The Mask, The Truman Show i Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Keri je prošao kroz izuzetno težak period.

Njegova bivša partnerka, Katriona Vajt, preminula je 2015. godine. Usledile su tužbe i medijski pritisak, koji su do 2018. odbačeni. Glumac je otvoreno govorio o depresiji i povukao se iz Holivuda oko 2017. godine, seleći se na Havaje i posvećujući se slikanju, pisanju i duhovnosti.

Godine 2022. najavio je penziju, rekavši: "Uradio sam dovoljno. Ja sam dovoljan." Ipak, selektivno se vraća projektima koji ga inspirišu.

Keri je decenijama bio simbol fizičke komedije, elastične mimike i frenetične energije. Kada publika vidi smirenijeg, zrelijeg muškarca sa drugačijom frizurom i suptilno promenjenim crtama lica - šok je gotovo neminovan. Ali šok nije dokaz zavere.

Najjednostavnije objašnjenje često je i da je reč o čoveku koji je prošao kroz teške životne faze, prirodno ostario, možda osvežio izgled i izabrao mir umesto reflektora.

