Slušaj vest

Najstariji sin Anđeline Džoli i Breda Pita, Medoks, izostavio je Pit iz svog prezimena u odjavnoj špici najnovijeg filma slavne glumice. Medoks je radio kao pomoćnik reditelja na drami "Couture", u kojoj Anđelina igra ulogu Maksine Voker, žene kojoj je dijagnostikovan rak dojke, a čiji se život isprepliće s još dvema ženama tokom pariske Nedelje mode.

U galeriji pogledajte fotografije Medoksa Džolija, sina Breda Pita i Anđeline Džoli:

1/5 Vidi galeriju Medoks Džoli Pit Foto: Profimedia

"Couture" je premijerno prikazan u francuskim bioskopima u sredu, a Medoksovo ime bilo je navedeno kao "Medoks Džoli", što je podstaklo nagađanja o njegovom odnosu s ocem. Predstavnik Breda Pita odbio je da dâ komentar na situaciju, piše Page Six.

Pre dve godine Medoks je bio naveden kao Medoks Džoli Pit u odjavnoj špici filma "Maria". U tom filmu Džoli igrala ulogu operske pevačice Marije Kalas, a njen sin je imao ulogu asistenta produkcije.

Anđelina Džoli na dodeli Zlatnog globusa 2012. godine Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Osim Medoksa, nekadašnji glumački par ima još petoro dece - Paksa, Zaharu, Šajlo i blizance Vivijen i Noksa. Medoks nije jedini koji više ne koristi očevo prezime.Zahara je izostavila glumčevo prezime tokom ceremonije uvođenja u sestrinstvo na koledžu i predstavila se kao Zahara Marli Džoli.

Pre dve godine očevo prezime je izostavila i Šajlo, kojoj je odobren zvanični zahtev za promenu prezimena. Iste godine je očevo prezime izostavila i Vivijen, u predstavi "The Outsiders" koju je producirala njena majka.

Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu Foto: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvori su prethodno rekli da je Bredu teško palo što se neka od njegove dece više ne predstavljaju njegovim prezimenom. "Podsetnici da je izgubio svoju decu, naravno da to nije lako za Breda. On voli svoju decu i nedostaju mu. Jako je tužno", rekao je izvor za strane medije.

Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Video: Da li je Bred Pit radio estetske zahvate