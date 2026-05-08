Slušaj vest

Majka Džastina BiberaPati Malet, imala je samo 18 godina kada je rodila pevača o kojem godina bruji svet. Pre više godina u razgovoru za Today pričala o teškim okolnostima i odlukama koje je morala da donese kao tinejdžerka.

"Naučila sam da je normalno i prirodno za bilo koga ko je doživeo seksualno zlostavljanje da oseća sramotu i krivicu, da oseća kao da sa njim nešto nije u redu. Tako da sam se definitivno borila sa tim", rekla je.

Pre nego što je zatrudnela, Malet je bila seksualno zlostavljana, o čemu govori u svojoj knjizi "Nowhere But Up: The Story of Justin Bieber's Mom", piše today.com.

majka Džastina Bibera Foto: Printscreen/Instagram/pattiemallette

Majka čuvenog pevača Džastina Bibera priznala je da je pokušavala da se ubije, što je bilo "kulminacija godina zlostavljanja, patnje, upotrebe droge i alkohola i depresije". Kada je imala 17 godina, ostala je u drugom stanju, savetovali su joj da abortira. "Samo sam znala da ne mogu. Samo sam znala da moram da zadržim bebu i dam sve od sebe. Znate, ja nisam znala kako ću to učiniti. Ali jednostavno sam znala da ne mogu. Morala sam da otkrijem šta mogu da uradim i bila sam odlučna da učinim sve što je potrebno".

Pati Malet je napomenula da je prvi plač njenog sina bio muzika za njene uši. "Znam da ovo zvuči ludo, ali zvučao je kao da peva. Zaista. A ja sam rekla: "'O moj Bože, to je tako dragoceno i neverovatno da samo želim da ga jako zagrlim".

1/10 Vidi galeriju Džastin Biber izgleda neprepoznatljivo Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Biberova majka doživela je niz tragedija u detinjstvu. Imala je dve godine kada je njena starija sestra Sali (5) poginula nakon što ju je udarilo vozilo dok je prelazila ulicu. Pati ima starijeg brata Krisa.

Ispričala je da je njeno detinjstvo bilo prožeto se*sualnim zlostavljanjem i nasiljem. Prvi put je bila žrtva nasilja kada je imala tri godine. Otkrila je u svojoj knjizi da su počinioci zlodela bili bebister, deda jednog od njenih prijatelja i starija deca iz komšiluka. Zlostavljanje se nastavilo do njene 14. godine. Sa 15 godina bila je žrtva silovanja, nakon što je otišla na jedan sastanak.

VIDEO: Džastin Biber se smeje: