Tom Holand povredio se na snimanju filma

Slušaj vest

Spekulacije da su Zendaja i Tom Holand podigli svoju vezu na viši nivo ponovo su se pojavile u medijima, a ovog puta tvrdnja dolazi iz njihovog najbližeg kruga.

Sve je počelo nakon što je Zendajin dugogodišnji stilista Lo Rouč u intervjuu za Access Hollywood na dodeli glumačkih nagrada rekao:

- „Venčanje se već dogodilo. Propustili ste ga.“

Na direktno pitanje: „Je li to istina?“, Rouč se nasmejao i odgovorio:

Pogledajte u galeriji verenički prsten:

1/8 Vidi galeriju Zendaja na crvenom tepihu Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

- „Apsolutno je istina.“

Njegove reči su dodatno podgrejale javno uverenje da je par možda tajno prošetao do oltara, iako ni Zendaja ni Holand nisu javno potvrdili svoj brak.

Kako je sve počelo

Spekulacije o zvaničnoj veridbi prate par više od godinu dana. Još u januaru 2025. godine pojavili su se izveštaji da su se verili kada je Zendaja nosila dijamantski prsten na levom prstu na dodeli Zlatnih globusa.

TMZ je kasnije potvrdio informaciju, navodeći da je prosidba bila diskretna i privatna, verovatno između Božića i Nove godine 2024.

Do sada nisu procurele fotografije sa ceremonije, a javnost nije imala pojma da se venčanje uopšte održalo – sve do Roučovih komentara na dodeli nagrada za glumce SAG-AFTRA.

Video: Viralno izdanje Zendeje