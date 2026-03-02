Da je došla gola, ne bi bilo razlike: Pevačica u skandaloznoj haljini i mikrogaćicama, a bujne grudi na izvolte
Megan Di Stalion je potpuno dominirala Nedeljom mode u Milanu, potvrđujući svoj status modne ikone i kraljice smelog stila. Reperka je prisustvovala reviji Roberto Kavali proleće/leto 2026, a njen stil je jednostavno svima oduzeo dah.
Od trenutka kada se pojavila, sve oči su bile uprte u nju. Megan je izabrala smeo i upečatljiv izgled koji je odmah zapalio društvene mreže.
Haljina koja je ukrala predstavu
Reperka je nosila dugačku haljinu sa dugim rukavima i visokim izrezom, iz nove kolekcije Roberto Kavali spremna za nošenje SS26. Ono što je izdvajalo ovaj stil jeste tkanina – potpuno providan, lagan i prozračan materijal, koji je definisao izraz „što je transparentnije moguće“.

Haljina je bila prekrivena tamnijim, apstraktnim životinjskim printom, koji podseća na tigraste ili zebrine pruge, što je dodatno pojačalo smeo efekat. Pošto je haljina bila potpuno providna, Megan ju je uparila sa crnim tangama visokog reza ispod, držeći svoj smeli modni izgovor pod kontrolom.
Dodaci i detalji lepote
Kada je reč o dodacima, Megan je izabrala podjednako smelo: ogromne tamne naočare za sunce u obliku štita i malu crnu torbicu sa zlatnom, dekorativnom drškom koja je dodavala dašak sjaja celom izgledu.
Kosa joj je bila duga i potpuno ravna, protezala se daleko ispod struka, dok je šminka bila besprekorna – neutralne nijanse na usnama i blistav ten dodatno su isticali njen upečatljiv izgled.
