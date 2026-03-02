Slušaj vest

Četvoro braće i sestara tuži fondaciju Majkla Džeksona za trgovinu decom u svrhu seksualnog iskorišćavanja, tvrdeći da ih je pokojni muzičar zlostavljao dok su bili maloletni.

U tužbi podnesenoj u petak, 27. februara, Edvard, Dominik, Meri-Nikol i Aldo Kašio navode da ih je Džekson, koji je preminuo 2009. u 50. godini, "sistematski pripremao i ispirao im mozak" koristeći svoje bogatstvo, status zvezde i mrežu zaposlenih i savetnika, piše People.

Optužbe za manipulaciju i zlostavljanje

U tužbi se navodi da je Džekson upoznao braću i sestre Kašio preko njihovog oca, koji je radio u luksuznom hotelu u kom je pevač često boravio. Nakon što je stekao poverenje porodice poklonima, naklonošću i pažnjom, muzičar ih je, kako tvrde, izolovao od mnogih odraslih, davao im drogu i alkohol, izlagao ih pornografiji i pojedinačno ih zlostavljao.

"Majkl Džekson bio je serijski pedofil koji je tokom više od decenije drogirao, silovao i seksualno napastovao svakog od tužitelja, počevši od vremena kada su neki od njih imali samo sedam ili osam godina", stoji u tužbi na 23 stranice, koju je People dobio na uvid.

U podnesku se tvrdi da se zlostavljanje događalo tokom dužih perioda na više lokacija širom sveta, uključujući i posete tokom kojih su Džekson i njegova deca boravili u porodičnoj kući braće i sestara.

Advokat: "To je očajnički pokušaj iznude novca"

Advokat Marti Singer, koji zastupa Džeksonovu fondaciju, u izjavi je nazvao tužbu "očajničkim pokušajem iznude novca od strane dodatnih članova porodice Kašio, koji su se pridružili svom bratu Franku, protiv kog se već vodi arbitražni postupak zbog građanske iznude."

"Porodica je više od 25 godina čvrsto branila Majkla Džeksona, svedočeći o njegovoj nevinosti u vezi s bilo kakvim neprimerenim ponašanjem. Ovaj novi sudski podnesak providna je taktika kojom u svojoj shemi nastoje da pronađu sud koji će im više pogodovati kako bi od Džeksonove fondacije i kompanija izvukli stotine miliona dolara", rekao je Singer.

"Izjave porodice Kašio, uključujući one koje se pojavljuju u desetinama odlomaka u knjizi Franka Kašija iz 2011, kao i u intervjuima s Oprom Vinfri i drugima, direktno su u suprotnosti s onim što se sada tvrdi", nastavio je Singer.

"Tokom celog tog perioda, porodica Kašio dosledno je i uporno tvrdila da Majkl nikada nije naudio nikome od njih, niti bilo kome drugom. S rastućim finansijskim uspehom fondacije, porodica Kašio je, preko dva različita advokata, zapretila da će javno izneti gnusne optužbe koje su potpuno protivrečile njihovim prethodnim izjavama u odbranu Majkla, osim ako im njegova fondacija ne isplati astronomske svote novca."

Tužba je podnesena mesec dana nakon što su se četvoro braće i sestara Kašio pojavili na sudu u Beverli Hilsu u Kaliforniji zbog povezanog finansijskog sporazuma sa Džeksonovom fondacijom, koji su opisali kao "nezakonit sporazum o ućutkivanju žrtava seksualnog zlostavljanja u detinjstvu". Sledeće ročište zakazano je za četvrtak, 5. marta.

Ispovest jednog od braće

U intervjuu objavljenom u subotu, 28. februara, na Daily Mail-u, Aldo Kašio, danas 35-godišnjak, zajedno s roditeljima Dominikom i Koni i sestrom Meri-Nikol, progovorio je o navodnom seksualnom zlostavljanju, za koje je rekao da je počelo kad je imao sedam godina.

"Samo sam sedeo s njim na krevetu preko dana i igrao svoj Game Boy", rekao je Aldo. "I sećam se da mi je samo prišao i skinuo kratke pantalone."

"Nije me to šokiralo, niti išta slično. Sećam se da sam samo nastavio da igram, a on mi je skinuo pantalonice i počeo oralno da me zadovoljava, a ja sam i dalje... Ništa ga nisam pitao", nastavio je, dodavši da mu je Džekson kasnije rekao da je to bio njegov način izražavanja ljubavi. "To je bio Majkl. Znam ga, znam da me voli i ja volim njega."

Porodica je ispričala kako su upoznali Džeksona 1984. godine, kada je otac Dominik radio kao menadžer hotela "Helmsley Palace" u Njujorku, gde je muzičar često odsedao. S vremenom su se zbližili, a Dominik je Džeksona upoznao sa suprugom i decom.

"Majkl je rekao: 'Želim da iznenadim decu'", prisetio se Dominik. "Došao je kod njih kući, a Koni kaže da je hteo da vidi dečje sobe... Pričao je deci viceve... bio je tako ljubazan. Nismo o tome uopšte razmišljali."

"Učio me da lažem vlasti i policiju", tvrdio je Aldo o Džeksonu. "Ako bi neko pitao: 'Radiš li ovo?', rekao bi ne. Govorio bi da ljudi misle da je to pogrešno, ali da su oni u krivu. Ovo je stvarno, ovo je ljubav, ali ti ljudi misle da je to pogrešno i mogao bih da upadnem u nevolje - želeće da me ubiju... Terao me da obećam: 'Voliš me i zaštitićeš me'... I tako si se osećao odgovornim da mu pomogneš na bilo koji način."

Aldo je takođe tvrdio da je Džekson pred njim uzimao ksanaks i da ga je dao i njemu. "Puno je pio, tako da je onaj pravi on bio ovo jezivo čudovište za koje si se osećao odgovornim", tvrdio je.

Meri-Nikol je takođe rekla za medije da je Džekson boravio s porodicom četiri meseca nakon napada 11. septembra 2001. i da je tada počeo da zlostavlja i nju. "Govorio je kako je sasvim normalno da muškarci i žene budu goli", tvrdila je. "Tražio je da skinem odeću. I tako, uradila sam što je rekao."

Zlostavljanje se navodno događalo širom sveta

U tužbi Edvard tvrdi da ga je Džekson seksualno napastvovao tokom putovanja po SAD i inostranstvu, uključujući zaustavljanja na pevačevoj turneji Dangerous World Tour i posete domu Elizabet Tejlor u Švajcarskoj i rezidenciji Eltona Džona u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i na Džeksonovom ranču Neverland u Kaliforniji.

Dominik navodi da ga je Džekson zlostavljao na Floridi, u Nju Džerziju, Njujorku, Francuskoj i Južnoj Africi, uključujući tokom turneje HIStory World Tour, na ranču Neverland i u porodičnoj kući Kašio u Nju Džerziju. Aldo tvrdi da je bio napastovan tokom međunarodnih putovanja, na ranču Neverland, u Njujorku, u porodičnoj kući i drugde, dok Meri-Nikol tvrdi da je takođe bila napastovana na ranču Neverland, u njihovom domu, u Njujorku, Las Vegasu i na Floridi. U podnesku se takođe navodi da je Džekson pokušao da napastvuje Meri-Nikol u Bahreinu.

Osetio sam olakšanje kad je umro

"Od srednje škole, to me bacilo u pakao i suočilo s mojim demonima", rekao je Aldo o navodnom zlostavljanju. Kada je 2009. saznao za Džeksonovu smrt, samo tri dana nakon što je poslednji put razgovarao s njim, Aldo kaže da je osetio "olakšanje".

"Takođe sam morao da glumim da sam tužan. Znao sam da moram da igram tu dvostruku ulogu", prisetio se. "Zašto mi je to učinio? Mrzeo sam ga i znao sam da toga ne mogu da se rešim. Morao sam ceo život da živim sam s tim, i to je bio pakao."

