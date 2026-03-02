Slušaj vest

Srbija je u subotu izabrala svog predstavnika na takmičenju Pesma za Evroviziju, grupa Lavina predstavljaće nas na Evroviziji u Beču. Miljenici publike, ali i žirija u centru su interesovanja, a ono što je zanimljivo i da polako privlače pažnju svetkse javnosti.

Međutim, put do evrovizijske bine za niške muzičare počeo je odlukom da pesmu, koja je prvobitno bila deo novog albuma na engleskom jeziku, prevedu i prilagode domaćem formatu jer su u njoj osetili potencijal koji prevazilazi klupske okvire.

Pogledajte u galeriji detalje nastupa:

1/13 Vidi galeriju Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

- Pesma je zapravo nastala u vrlo kratkom periodu. Nekada imamo problem sa pisanjem pesama, ume da se oduži, zakomplikuje, prođe 150 faza pre nego što doeđemo do finalne verzije gde smo svi zadovoljni. To nije bio slučaj sa “Kraj mene”, koja je nekako izašla “kao iz rukava”. Pesma nije namenski pisana za PZE, već za naš novi album koji planiramo da izbacimo ove godine. Planirano je da bude na engleskom jeziku kao ostatak albuma, ali smo igrom okolnosti odlučili da je prevedemo i iskoristimo za PZE ove godine, pošto smo videli veliki potencijal u njoj za tako nešto. Ona, i sve ostale pesme, jesu prirodni nastavak našeg zvuka – navodi frontmen Luka Aranđelović.

Oni objašnjavaju da su kroz gradaciju od mirnijeg uvoda do eksplozivnog finala želeli da balansiraju između melodičnosti i čvrstih rifova, ali da je proces prilagođavanja teksta bio najzahtevniji deo rada na numeri.

Anketa Da li će se grupa Lavina plasirati u finale Evrovizije? Da, imaju odličnu pesmu i dobar nastup 60.78% Ne, od toga nema ništa 39.22%

- Mogu da potpišem da mi je lakše napisati kompletno nov tekst na srpskom jeziku nego da prevodim, tako da je to bio najveći izazov “Kako zadržati centralnu temu teksta a da to ima smisla i na našem jeziku”. Drago mi je što sam uspeo da odradim to na nivou gde smo svi zadovoljni. Bilo je tu i par promena oko aranžmana kako bismo se uklopili u 3 minuta, ali bih rekao da su te promene čak i služile pesmi – kaže Luka.

Video: Ko su momci iz benda Lavina