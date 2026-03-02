Slušaj vest

Kristen Belbila je rado viđen gost na crvenom tepihu dodele SAG nagrada u Los Anđelesu. Glumica je imala posebnu ulogu - bila je voditeljka programa, te je za ovu svečanu priliku odlučila da pokaže sav svoj seksepil na bini.

Odabrala je kotur haljinu libanskog dizajnera Žorža Hobejka (Georges Hobeika) koju krasi zanimljiv kroj. Kako se vidi, kreacija predstavlja spoj klasičnog glamura i gole haljine i napravljena je od providnog materijala.

Detalji na haljini - perlice i šljokice, bili su više od dekorativnog momenta, jer su svojom dobro osmišljenom pozicijom na haljini prekrivali glumičine intimne delove tela.

Ne bi trebalo izostaviti ni duboki dekolte koji je stajlingu dao seksepilnu notu, a ni šlep od satena koji je bio sav potreban glamur ovoj toaleti.

Kristen je, u skladu sa svojim izdanjem, stilizovala kosu na jedinstven čine - odabrala je talasastu frizuru inspirisanu starim holivudskim glamurom. Dodala i decentni nakit - dijamantsku ogrlicu i minđuše, koji je savršeno zaokružio ovaj luk.

