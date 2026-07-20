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Serija koja je obeležila kraj devedesetih i početak dvehiljaditih, "Porodično blago", i danas važi za jedan od najrepriziranijih domaćih televizijskih formata. Gotovo da nema generacije koja nije odrasla uz porodicu Gavrilović i njihove pokušaje da dođu do novca, često upadajući u niz komičnih i apsurdnih situacija koje su, osim smeha, nosile i suptilne društvene komentare o vremenu u kom su nastajale.

Pored glavnih likova koji su postali deo kolektivnog sećanja, u seriji su se pojavljivala i lica koja su publici ostala poznata, iako ih mnogi nisu odmah povezivali sa privatnim životom van scene. Jedno od njih bila je i glumica Emica Dačić - rođena sestra ministra spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić.

Emica Dačić Foto: Printskrin Youtube

U popularnoj seriji tumačila je lik sekretarice Zorice, zaposlene u kancelariji sudije Ljubomira Starčevića Risa, kog je igrao Branislav Lečić. Upravo ova uloga donela joj je veliku prepoznatljivost, iako njena karijera nije bila vezana isključivo za jedan projekat.

Televizijske uloge koje publika i dalje pamti

Osim u “Porodičnom blagu”, Emicu Dačić imali smo prilike da gledamo i u drugim domaćim televizijskim ostvarenjima koja su tokom godina stekla status kultnih.

U seriji "Stižu dolari" pojavila se u ulozi Gordane Petrović, dok je u seriji Jelena tumačila lik zubarke. Njena poslednja televizijska rola bila je u seriji Miris kiše na Balkanu, gde je igrala Spaseniju - lik koji je ujedno označio i kraj njenog pojavljivanja pred kamerama.

Iako su u pitanju bile epizodne ili sporedne uloge, Emica je u svakom projektu uspevala da ostavi upečatljiv utisak, zbog čega su je gledaoci prepoznavali i van konteksta serije koja ju je proslavila.

Emica Dačić Foto: Printscreen/Youtube

Za razliku od svog brata, koji se opredelio za političku karijeru, Emica Dačić je svoj profesionalni put u početku gradila u umetnosti. Završila je Pedagogiju u Prištini, a potom i Akademiju dramskih umetnosti u Beogradu, čime je stekla formalno obrazovanje koje je omogućilo njeno angažovanje u televizijskim i pozorišnim projektima.

Ipak, 2011. godine odlučuje da napravi značajnu promenu u karijeri i zapošljava se u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ova odluka ujedno je značila i povlačenje iz sveta glume, u kom se nakon toga više nije aktivno pojavljivala.

U jednom od intervjua, Ivica Dačić govorio je o detinjstvu koje su proveli zajedno, osvrnuvši se na trud njihovih roditelja da im obezbede školovanje:

“Odrastao sam skromno i sa 15 godina se odvojio od kuće. Kako bi odškolovali mene i sestru Emicu, moji roditelji sakupljali su pečurke i šipurak.”

Emica Dačić Foto: Pritnscreen

Tom prilikom pomenuo je i njenu glumačku karijeru, istakavši da je završila pedagogiju i glumu, kao i da se pojavila u nekoliko serija i predstava, ali da su je mnogi u javnosti posmatrali pre svega kao njegovu sestru.

Najvažnija životna uloga stigla u 48. godini

I dok je profesionalno napravila zaokret ka javnoj službi, Emica se u privatnom životu ostvarila u jednoj od najvažnijih uloga - ulozi majke.

U martu 2021. godine, u 48. godini života, na svet je donela ćerku Lenku. Govoreći o toj godini, Ivica Dačić je jednom prilikom istakao da mu je upravo dolazak sestrine ćerke bio najlepši i najznačajniji događaj za njihovu porodicu:

“Postao sam ujak. Taj događaj je najveći i najlepši za našu porodicu, dugo smo ga čekali.”

Daleko od reflektora, ali ne i od sećanja publike

Danas, iako više nije prisutna na malim ekranima, Emica Dačić ostaje jedno od onih lica koje publika i dalje pamti - ne samo kao sestru poznatog političara, već kao Zoricu iz serije koja je obeležila jednu televizijsku epohu.

U vremenu kada su domaće serije bile deo svakodnevice i porodičnih rituala, likovi poput njenog postali su deo televizijskog nasleđa, a upravo zahvaljujući reprizama, nove generacije i danas imaju priliku da je upoznaju kroz ulogu koja joj je obeležila karijeru.

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