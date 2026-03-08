Slušaj vest

Smrt Elvisa Prislija, kralja rokenrola, 16. avgusta 1977. godine šokirala je svet. Muzička legenda preminula je u 43. godini života, a pronađen je bez svesti na podu kupatila u svojoj vili Grejslend u Memfisu.

Iako je zvanični uzrok smrti bio srčani zastoj, Elvisova prerana smrt decenijama je predmet brojnih bizarnih teorija zavere. Neki tvrde da je lažirao sopstvenu smrt, dok drugi veruju da je postao statista, baštovan ili čak da je pobegao od mafije.

Radi kao baštovan

Raspravu je svojevremeno podstakao i bivši engleski kriketaš Fredi Flintof. U svojoj jutarnjoj emisiji na talkSPORT-u izjavio je da veruje kako bi Elvis mogao biti živ, piše Daily Mail.

„Kruže priče da je on zapravo baštovan u Grejslendu. Postoje snimci muškarca u vrtu koji izgleda kao što bi Elvis danas izgledao“, rekao je svojevremeno.

Postao je statista

Neke teorije otišle su i korak dalje pa tvrde da je Elvis potpuno promenio život i karijeru. Prema tim nagađanjima, kralj rokenrola navodno je postao statista u filmovima, piše The Mirror.

Tako su pojedini obožavaoci uvereni da se Elvis pojavljuje kao sporedni lik u hitu „Home Alone“, kod nas poznatom kao „Sam u kući“, iz 1990. godine. Tvrde da se može videti u pozadini scene u kojoj Kevinova majka pokušava da uhvati let za Čikago.

Pobegao od mafije

Neke teorije zavere idu i u potpuno drugom smeru – prema njima, Elvis je navodno bio povezan s mafijom. Prema pisanju magazina Time, jedna od poznatijih teorija o tome zašto je Prisli možda lažirao sopstvenu smrt tvrdi da je to učinio kako bi pobegao od mafije. Autorka knjige iz 1988. godine „Is Elvis Alive“, Gejl Bruer Đorđo, izjavila je da je proučila hiljade FBI-jevih dokumenata i zaključila da je Prisli zapravo bio američki heroj koji je morao da uđe u program zaštite svedoka.

„Znam li da je Elvis i danas živ? Ne, ne znam. Ali sigurna sam da nije umro 16. avgusta 1977. godine“, objasnila je Bruer Đorđo.

Prema toj teoriji, Elvis je navodno bio u prijateljskim odnosima s pripadnicima podzemlja, ali je istovremeno pomagao FBI-ju. Kada su kriminalci to navodno otkrili, morao je zauvek da nestane iz javnosti i započne novi, tajni život.

Viđen u restoranu

U dokumentarcu iz 1992. godine „Live Special: The Elvis Conspiracy“ jedna žena je kao svedok tvrdila da je Elvisa videla u restoranu u avgustu 1991. godine, gde je bio u pratnji dvojice telohranitelja. Navodnog Elvisa je i fotografisala, a na mutnim fotografijama vidi se silueta muškarca sa zulufima koji lice prekriva dlanom. Rekla je i da su telohranitelji odmah prišli kada je izvadila foto-aparat, što joj je dalo dodatnu potvrdu da je zaista reč o kralju rokenrola.

Inscenirao sopstvenu smrt i potpisao sebi umrlicu

Teoretičari zavere godinama tvrde i da je Elvis inscenirao sopstvenu smrt kako bi pobegao od tereta slave i da je sam potpisao svoju umrlicu.

Zagovornici te priče pozivaju se na pismo koje je muzičar 1970. godine poslao američkom predsedniku Ričardu Niksonu, a koje nosi njegov potpis. Kada je njegova umrlica postala javno dostupna, upoređeni su potpisi na oba dokumenta, a autorka knjige „Is Elvis Alive“, Gejl Bruer Đorđo, utvrdila je da je rukopis isti.

U dokumentarcu „The Elvis Files“ iznela je tvrdnju da je Prisli možda sam popunio i potpisao svoju umrlicu. Dokumente je, kaže, dala na analizu, a zaključak je bio da su nagib, veličina i oblik slova isti.

Pogrešno ime na grobu

Još jedna teorija zavere vezuje se za pravopisnu grešku na njegovom grobu. Na Elvisovom poslednjem počivalištu u Grejslendu njegovo puno ime uklesano je kao Elvis Eron Prisli (Elvis Aaron Presley). Međutim, njegovo srednje ime zapravo se piše Aron, bez drugog slova „a“. Mnogi su se zapitali kako je moguće da se takva greška potkrala na nadgrobnoj ploči jedne od najvećih muzičkih zvezda svih vremena.

Teoretičari zavere uvereni su da to nije slučajno. Prema njihovoj verziji, ime je namerno pogrešno napisano jer bi korišćenje njegovog pravog imena bilo zabranjeno ako je Elvis zaista još uvek živ.

Pojavio se na sopstvenom bdenju

Stotine Elvisovih obožavalaca okupile su se 2019. godine u Grejslendu kako bi obeležili godišnjicu njegove smrti. Ipak, neki teoretičari zavere uvereni su da se na bdenju pojavio i sam Elvis. Na snimku s događaja mnogi su primetili sedog muškarca u crvenoj košulji koji podseća na pevača, dok su ga drugi „prepoznali“ u bradatom muškarcu sa kačketom i plavom majicom.

Na brojne teorije zavere svojevremeno se osvrnula i njegova bivša supruga Prisila Prisli, jasno poručivši da su takve tvrdnje neistinite.

„Bilo je toliko neistina koje su kružile – poput onih da je Elvis još uvek živ i negde skriven. Volela bih da je još uvek živ“, rekla je svojevremeno za People.

